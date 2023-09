Presidente de la Junta Regional de Primaria en Cojedes renuncia

El presidente de la Junta Regional de Primaria en Cojedes, José Gregorio Landaeta, presentó su renuncia debido a diferencias con el proceso electoral. En una conferencia de prensa realizada este miércoles, Landaeta afirmó que las condiciones logísticas no están adecuadas, no son inclusivas y él no se hará responsable de ello.

“Cuando acepté formar parte de la Junta Regional de Primaria en el estado Cojedes, lo hice con la convicción de que trabajaríamos juntos para ofrecer al país un proceso de Primaria inclusivo, transparente y pacífico que ayudara a la Unidad Nacional de la oposición, pero lamentablemente debo decir con pesar que parte de esto no ha sido posible”, expresó Landaeta.

El presidente de la Junta Regional de Primarias en Cojedes también mencionó en un comunicado que el país y el mundo deben saber que no se cumplen todas las condiciones necesarias. Agregó que existen muchos desafíos logísticos, técnicos y políticos que podrían no resolverse antes del 22 de octubre.

Además, resaltó que la autogestión es un error, ya que existen problemas con algunos centros y locaciones. También aclaró que las Juntas no cuentan ni manejan ningún tipo de recurso, como ha manifestado en varias oportunidades. Atribuyó las fallas técnicas y humanas involuntarias a las Juntas, pero afirmó que su función es solo la de árbitros y orientar el proceso de Primaria de manera transparente y sin parcialidad política.

“Esa tarea la hemos desempeñado a carta cabal y sin muchas más muestras de solidaridad tanto de la Plataforma Regional como de los factores políticos democráticos que así lo demuestra”, expresó Landaeta.

Por otro lado, días atrás, Gustavo Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional de Primarias, renunció a su cargo en la junta regional del estado Yaracuy por considerar que no hay tiempo suficiente para resolver los desafíos logísticos y técnicos.

“Hoy hago mi renuncia pública y formal, razón por la cual considero que el proceso de primarias luce accidentado”, dijo Rodríguez el viernes 15 de septiembre. El motivo de su renuncia se debe a que no se cuentan con los recursos técnicos y logísticos necesarios para garantizar una elección transparente y mayoritaria.

Rodríguez describió que las primarias se han desarrollado en medio de situaciones problemáticas, en un panorama electoral que solo muestra enfrentamientos entre candidatos y partidos políticos.