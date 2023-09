¿Quién es Lili Melgar, a quien Shakira le dedicó su último hit?

Shakira sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nueva canción “El jefe”, en la que colabora con el grupo Fuerza Regida. La canción es una crítica social a los abusos de poder y la explotación laboral, pero también tiene un mensaje personal para la niñera boliviana de sus hijos, Lili Melgar, y para su expareja, Gerard Piqué.

En el video musical, que se estrenó el pasado viernes en YouTube, Shakira aparece vestida de vaquera y cantando junto a Fuerza Regida, una banda de regional mexicano. La cantante colombiana menciona a Lili Melgar, quien fue la encargada de cuidar a sus hijos Milan y Sasha cuando vivían en España con Gerard Piqué. Según se rumora, Melgar fue despedida por el futbolista tras alertar a Shakira de su supuesta infidelidad con Clara Chía.

“Lili Melgar para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”, dice Shakira en la canción, refiriéndose a la niñera boliviana, quien aparece en el video bailando y sonriendo. Al parecer, Melgar sigue trabajando con la cantante y vive ahora con ella y sus hijos en Miami. Así lo confirmó Dariana Melgar, la supuesta hija de Lili, quien publicó un mensaje en la red social X. “A pesar de todo, ella sigue trabajando con la artista. Te amo mamá”, escribió.

Pero Melgar no es la única que recibe una dedicatoria de la colombiana en su nueva canción. La artista también le lanza una indirecta a su exsuegro, el padre de Gerard Piqué. “Dicen que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura”, canta la famosa, haciendo alusión a la mala relación que tenía con el abuelo de sus hijos.

Piqué no ha reaccionado públicamente a este nuevo tema de la cantante, en el que vuelve a ‘salpicarlo’ con su letra. El futbolista y la cantante anunciaron su separación en agosto pasado, tras más de 10 años juntos y dos hijos en común. Desde entonces, se ha especulado mucho sobre las causas de su ruptura y las posibles infidelidades de ambos.

“El jefe” ha causado sensación en las redes sociales, donde los fans han aplaudido el regreso de Shakira al género regional mexicano. “Este es un himno para los migrantes, no solo mexicanos sino de todas partes del mundo, que sufren diariamente”, comentó una fanática. “La música de Shakira divulgando las injusticias que a diario se viven”, opinó otra, felicitando a la barranquillera.