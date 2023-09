Horóscopo del 23 de septiembre de 2023 de Mhoni Vidente

Comienza el otoño y con él llega un intenso movimiento de energías que deparará cosas muy interesantes para cada signo del zodiaco. Presta mucha atención a los horóscopos de este sábado 23 de septiembre, ya que Mhoni Vidente, con sus atinadas predicciones, te dará el mensaje que los astros quieren transmitirte.

ARIES

En estos días te sentirás más tranquilo y estable emocionalmente. No prestes atención a los chismes y trata de no ser tan sensible ante situaciones que no puedas controlar. Recuerda que tu signo siempre será presa de malas energías, así que sé fuerte. En este día, tendrás la oportunidad de conocer personas más afines a tu vida amorosa.

TAURO

El horóscopo de este sábado indica que resolverás asuntos que te tenían intranquilo. Disfrutarás mucho de la compañía de amigos y familiares. Recuerda que no todo es trabajo y es importante mantener los vínculos familiares sólidos y fuertes. Alguien del pasado te buscará, intenta dejarte querer y luego analiza con qué pareja te quedarás.

GÉMINIS

Habla con tu pareja para darse un tiempo. Te gusta gastar y comprar, pero trata de administrarte para enfrentar los tiempos futuros. En estos días debes cuidarte de robos o pérdidas en la calle. Será un día de muchas energías cruzadas en tu vida, por lo que te recomiendo no sacar ningún crédito ni hacer trámites.

CÁNCER

Los astros indican que tendrás mucha suerte, así que aprovecha y dale una oportunidad al amor en tu vida. Se presentarán oportunidades que no debes dejar pasar. Pagarás una deuda del pasado y experimentarás un cambio positivo. Cuídate de dolores de estómago o intestino; si vas a tomar alcohol o comer picante, trata de moderarte.

LEO

En este inicio de otoño, las energías están muy cruzadas a tu alrededor, así que trata de no discutir con nadie y mantenerte alejado de los problemas. Los Leo que están en pareja experimentarán mucho amor y pensarán en vivir juntos y formar una familia. Es importante que aprendas a administrar tu tiempo, eso te ayudará a reducir el estrés.

VIRGO

Te rodean la envidia y los malos deseos de las personas. A veces quieres ayudar a tu familia y cuando no puedes, te sientes mal. Recuerda que tu signo es el pilar de tu casa, así que mantén el buen ánimo. Trata de no comprar nada que no vayas a utilizar para poder ahorrar y hacer frente a los gastos que tienes contemplados. Tendrás una discusión complicada con tu pareja.

LIBRA

En este sábado 23 de septiembre, las energías de abundancia rodean al signo de Libra, por lo que es un buen momento para tomar decisiones que te brinden mayor estabilidad económica. Aparecerá un amor nuevo y muy compatible de los signos Acuario o Aries. Acudirás al médico por algunas molestias, pero todo estará bien.

ESCORPIO

Debes aprender de los errores, recuerda que el éxito se forja a través de las caídas. Tendrás la oportunidad de acercarte a esa persona especial. En cuanto a la salud, ten cuidado con problemas de espalda. Tu signo es muy sensible y las energías están revueltas en estos días, pero intenta no tomar en serio lo que te dicen y deja que todo fluya en tu vida.

SAGITARIO

Tu horóscopo de hoy indica que debes mantener una mentalidad positiva y aprovechar las oportunidades que se te presenten. Piensas mucho en un amor que está lejos, trata de verlo más seguido, ya que la energía de tu signo se renueva más rápido en pareja. Habrá noticias destacadas y varias sorpresas.

CAPRICORNIO

Es tiempo de aprendizaje y madurez, debes entender que todo lo que te sucede es para tu bien. El amor verdadero está en tu puerta y será de los signos Tauro, Virgo o Piscis. Es momento de actuar y hacer algo para crecer económicamente. Sentirás la necesidad de reacomodar tus sentimientos y sumar personas que realmente te ayuden a crecer en tu vida personal.

ACUARIO

Debes aprender a decir no a las responsabilidades que no te corresponden, marca tus límites. Estás rodeado de amigos y te invitan a fiestas y eventos sociales. Un amor se aleja de tu vida, deja a un lado el orgullo y trata de explicar tu situación y tus intenciones. Recibirás un reconocimiento económico y aprovecharás para ponerte al corriente con tus deudas.

PISCIS

Se presenta una oportunidad para avanzar en tu vida, aprovecha las opciones que se te presenten y cuida tu energía. Un amor del pasado te buscará, pero debes cerrar ese círculo y olvidarte de esa persona, ya que quien perdió fue ella. Ya no te preocupes por los chismes y habladurías en tu vida diaria.