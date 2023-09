La Comisión de Primaria evaluará con candidatos y partidos el anuncio del CNE

La Comisión Nacional de la Primaria, encabezada por Jesús María Casal, anunció que sostendrá conversaciones con los candidatos a la consulta opositora programada para el 22 de octubre, así como con los actores políticos, para evaluar el reciente anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En horas del mediodía de este 22 de septiembre, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció la decisión del ente comicial de prestar asistencia técnica a la elección primaria e instó a Casal a una reunión para tratar el tema.

Mediante un comunicado, la Comisión Nacional de la Primaria informó que los encuentros con los aspirantes a Miraflores y los partidos políticos que integran la Plataforma Unitaria se llevarán a cabo en las próximas horas.

En el breve comunicado, la Comisión también recuerda la comunicación enviada al CNE con fecha 5 de junio de 2023, en la cual se solicitó al Poder Electoral una reunión de la comisión técnica conjunta para tratar las especificaciones requeridas para la consulta opositora. Dicho encuentro quedó frustrado por la renuncia de los rectores el 15 de junio y el posterior proceso en la Asamblea Nacional para designar a los nuevos miembros.

¿Qué pidió la Comisión al CNE?

Asimismo, la Comisión ratificó el comunicado de fecha 2 de junio de 2023, relativo a solicitar la reunión con el CNE y la consideración de la posible asistencia técnica solo si se cumplían especificaciones tales como la protección de la identidad de los electores, a partir de lo cual se decidiría si se solicitaba el apoyo.

La Comisión había solicitado además el uso de 5.000 centros de votación y que no se utilizaran las máquinas captahuellas, algo a lo que el CNE presidido por Pedro Calzadilla ya había respondido que no, por tratarse de un sistema integrado (máquinas de votación y captahuellas), que no podía prescindir de ninguna de sus partes.

Hasta ahora, ningún candidato a la primaria ha reaccionado al anuncio del CNE. Analistas políticos han estimado escenarios como una posible suspensión de la primaria para el 22 de octubre si la Comisión acepta el apoyo del Poder Electoral; otros temen que, de negarse la instancia a la asistencia, esta podría ser impuesta por vía del Poder Judicial.

También se es pesimista en cuanto a la participación de los candidatos inhabilitados a la primaria, en caso de que se imponga la asistencia técnica del ente comicial bajo sus condiciones.