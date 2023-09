¿Quién es el “Niño Guerrero”, el líder del Tren de Aragua que controlaba la cárcel de Tocorón?

“Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, es considerado uno de los hombres más peligrosos de Venezuela. Es el líder del Tren de Aragua, el grupo de crimen organizado más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. El miércoles pasado, la cárcel de Tocorón, ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, fue intervenida por miles de policías y militares con el objetivo de desarticular las bandas criminales. Según las autoridades venezolanas, lograron tomar el control total de la prisión, pero no han dado detalles sobre el paradero de los líderes de la organización criminal. Hasta ahora, no hay información oficial sobre dónde se encuentra el “Niño Guerrero”, solo hay especulaciones de que pudo haber escapado antes de la redada. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), declaró a la BBC Mundo que “capturaron a una población donde no hubo resistencia. Tenemos información de que los líderes de las pandillas carcelarias se habían escapado hace días”. Sin embargo, el gobierno de Venezuela afirmó que la operación logró desmantelar con éxito la red criminal. El Ministro para Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, declaró que “hemos evitado una fuga masiva, hemos controlado a todos los reclusos y también hemos capturado a algunas personas con armas”. El presidente Nicolás Maduro felicitó a los efectivos encargados de la intervención a través de Twitter y añadió: “¡Vamos hacia una Venezuela libre de bandas criminales!”. Pero, ¿quién es el “Niño Guerrero”, el venezolano que se ha convertido en uno de los criminales más conocidos de la región? Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació y creció en Maracay, capital del estado de Aragua, en la región central de Venezuela. Según informes públicos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, comenzó a incursionar en la criminalidad a principios de los 2000. En 2005, fue acusado de disparar contra un policía que posteriormente falleció. Fue detenido en 2010 por cargos de tráfico de drogas, homicidio y robo, y fue enviado a la cárcel de Tocorón. Dos años después, logró escapar y continuó cometiendo delitos, convirtiéndose en uno de los delincuentes más buscados de Venezuela. Fue recapturado en 2013 y trasladado nuevamente a la cárcel de Tocorón. En 2018, fue condenado a 17 años de cárcel por homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra, entre otros delitos. A pesar de estar en prisión, el “Niño Guerrero” no abandonó sus actividades delictivas, sino que las expandió. Desde la cárcel de Tocorón, construyó su poderío y se convirtió en el líder más importante del país. Según Luis Izquiel, abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela, el Tren de Aragua era pequeño cuando el “Niño Guerrero” ingresó a la cárcel en 2013. Sin embargo, bajo su liderazgo, el grupo comenzó a crecer y fortalecerse. Primero, se apoderó de un barrio en el estado de Aragua llamado San Vicente, convirtiéndolo en su “feudo criminal”. Luego, incursionó en otros estados y se expandió hacia Colombia y otros países latinoamericanos. Según la investigación de la periodista venezolana Ronna Rísquez, la banda criminal se involucró en al menos 20 tipos de delitos, como extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal de oro, contrabando de chatarra, homicidios, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y venta de armas a otros grupos criminales de la región. La cárcel de Tocorón tenía características particulares que permitieron al “Niño Guerrero” expandir su negocio desde allí. Contaba con discotecas, piscinas, parques infantiles, casinos, restaurantes, bares, licorerías, cajeros automáticos e incluso un zoológico que exhibía animales exóticos. Estos privilegios eran financiados con el dinero obtenido de actividades criminales. Según Humberto Prado, el “Niño Guerrero” vivía como un rey en la cárcel. Tenía un piso entero para él solo, con comodidades y lujos que no son propios de un recluso. Sin embargo, esta situación también le proporcionaba protección, ya que la población reclusa que él controlaba garantizaba su seguridad. Según Luis Izquiel, él no tenía rivales dentro de la prisión y eso le permitía mantener su liderazgo sin mayores problemas. Después de la intervención de la cárcel, el ministro Ceballos anunció que se llevará a cabo un proceso de reestructuración y desalojo completo de la prisión. Sin embargo, Humberto Prado considera que la redada no fue exitosa, ya que el “Niño Guerrero” y su gente no fueron capturados. Según él, mientras no se sepa el paradero real del líder de la banda, las operaciones del Tren de Aragua continuarán. Luis Izquiel comparte esta opinión y afirma que hasta ahora no se tiene información sobre el destino del “Niño Guerrero”. Esta situación es muy grave, ya que no solo concierne a Venezuela, sino a toda la región. Todos esperan que las autoridades logren capturar al líder del Tren de Aragua y desmantelar por completo la organización criminal.”