Alex Tienda se las cantó a una seguidora

El creador de contenidos mexicano Alex Tienda aclara su posición política en relación a Venezuela. La controversia surgió cuando se le vio junto al creador de contenido venezolano Emmanuel Marcano, quien recibió críticas por asistir a un evento del presidente Nicolás Maduro.

Ante esto, Tienda compartió en redes sociales una conversación que tuvo con un usuario de Instagram, quien cuestionaba su postura política después de la imagen con Emmanuel. Alex respondió amablemente diciendo: “Mi amor, yo no tengo idea del bando político de alguien, si se me acercan y me piden una fotografía, jamás me negaré”.

Además, Tienda dejó en claro que su trabajo es ser cordial con las personas y que siempre estará dispuesto a compartir con su público. Cabe destacar que Alex Tienda se encuentra en Venezuela como parte de un proyecto del canal de la Bolita Roja y también dirige una fundación en Caracas dedicada a niños de bajos recursos.