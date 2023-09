Alicia Machado arremetió contra Paulina Rubio por esta razón

La actriz venezolana Alicia Machado ha causado revuelo en las redes sociales después de hacer una reveladora confesión sobre la cantante mexicana Paulina Rubio. Durante el reality show “Secretos de las indomables”, Machado aprovechó una conversación con el elenco, incluyendo a Yuri, Patricia Manterola y Ninel Conde, para revelar que la “Chica Dorada” es muy grosera. “Paulina es muy grosera e insoportable, siempre es así”, comentó Alicia en plena conversación. Además, Machado no perdió la oportunidad de afirmar que Paulina Rubio no canta en absoluto, destacando que la única con una voz digna de una cantante de altura es Yuri. Esta no es la primera vez que Alicia Machado arremete contra otros artistas, ya que en varias ocasiones ha utilizado sus redes sociales o entrevistas para expresar su opinión sobre personas del mundo del entretenimiento y temas de tendencia.