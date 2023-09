¿Cuáles son los acuerdos firmados entre Venezuela y China?

De los 31 acuerdos firmados entre Venezuela y China anunciados por el gobernante Nicolás Maduro, a principios de semana, solo se conocen algunos. Maduro mencionó de forma superficial las áreas en las que se suscribieron los nuevos convenios.

Para el internacionalista y politólogo Iván Álvarez, “esta es una práctica normal con el gobierno cuando firma acuerdos con ciertos países. No se suele revelar el contenido completo de los acuerdos”.

Sin embargo, de los que sí se sabe, destacan los tratados en temas geológicos, mineros y en intercambios de experiencias entre Venezuela y el gigante asiático.

China busca dominar la competencia por los minerales

El internacionalista y politólogo, Iván Álvarez detalló que en este momento hay una competencia a nivel geopolítico “muy importante por recursos minerales claves en el desarrollo de las industrias de alta tecnología”.

China mantiene presencia en el continente africano. Además, recientemente ha hecho grandes inversiones en Argentina para extraer minerales como el litio.

“No es casual que haya firmado un acuerdo para determinar y mejorar la calidad de información que hay sobre los minerales de Venezuela, y otro de desarrollo minero a través de una empresa china para transferir equipos y para cooperar en el desarrollo minero”, explicó Álvarez a Efecto Cocuyo.

Uno de los acuerdos que sí informó Nicolás Maduro fue la creación de un programa llamado “Misión Igualdad y Felicidad Social”, con el objetivo de “optimizar la lucha contra la desigualdad y la pobreza”.

Sobre este punto, el especialista comentó que, según los acuerdos, puede haber intercambios de experiencias entre China y Venezuela, así como capacitaciones en materia de desarrollo económico.

“China ha sido un líder en la creación de Zonas Económicas Especiales. Esto es es algo que se discutió bastante durante el viaje”, indicó el internacionalista.

Venezuela busca parecerse a China

Para el internacionalista venezolano, el hecho de que varios de los acuerdos sean en temas de desarrollo económico, capacitaciones e intercambio de información apunta a que Venezuela quiere adquirir elementos del modelo chino hacia lo económico.

Según el propio Nicolás Maduro, la formación para las Zonas Económicas Especiales (ZEE) fue una prioridad durante la gira del gobernante venezolano.

Venezuela y China: los acuerdos ausentes

Uno de los puntos llamativos de la gira de Nicolás Maduro en China es el hecho de que no se generaran mayores acuerdos en temas de infraestructura.

Aunque Maduro explicó que lograron convenios para la modernización del sistema eléctrico venezolano.

“China ha invertido en infraestructura en Latinoamérica, pero Venezuela nunca ha sido parte de esos grandes proyectos y no lo está siendo en este momento. No parece haber inversión para construcción de fábricas. No parece haber acuerdos que impliquen desembolso de capital de China para mejorar la infraestructura venezolana. Bien sea en transporte o de un punto de vista industrial”, explicó Álvarez.

Sobre el tema de la deuda de Venezuela a China, Álvarez explica que aunque no está claro si se firmó o no algo respecto a esto, se puede inferir que se consiguió un consenso positivo sobre el tema.

“A Venezuela no le conviene seguir con una producción deprimida, pero usando la mayoría de esa producción para pagar deudas y no para reinvertirlo en recuperar la industria”, culminó el internacionalista.