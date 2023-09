A Bad Bunny no le gustó la reacción de un fanático

Bad Bunny protagonizó un altercado con el padre de un fanático, luego de que este intentara que el cantante se tomara una fotografía con su hijo.

Mediante las redes sociales, se viralizó el momento en el que el llamado Conejo malo se disponía a montarse en su camioneta y un señor con un niño fanático del artista, intentó tomarse una fotografía en medio de la multitud.

La molestia de Bad Bunny se generó ya que el fanático es un niño y podía ocurrir algún incidente, dejándolo estar entre tanta gente, “No me metan a un niño así”, fueron parte de las palabras del cantante ante la situación.

No es la primera vez que el intérprete de Me porto bonito protagoniza alguna escena desagradable con un seguidor, a comienzo de años, en un club nocturno en República Dominicana, un joven al percatarse de la presencia del artista sacó su teléfono para grabarlo en video y aunque el artista estaba retirado y el fan no invadió su espacio personal, este se abrió paso y le arrebató el dispositivo y se lo entregó a otra persona de su equipo.

Es preciso mencionar que el cantante sigue generando información por su supuesta relación amorosa con Kendall Jenner, luego de dejarse ver en varias oportunidades muy juntos.