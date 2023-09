Ningún fugitivo quedará suelto en el país tras operativo en Tocorón

El vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, destacó este sábado 23 de septiembre que no habrá ningún fugitivo en el país que no sea alcanzado por la justicia, después del operativo en Tocorón. En su discurso, enfatizó que no habrá ningún lugar donde puedan esconderse y que las autoridades llegarán a buscarlos y ponerlos en manos de la justicia.

Por otro lado, Padrino López, quien también es ministro de Defensa, reiteró el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al Consejo Nacional Electoral en el acompañamiento estratégico del Plan República de cara a las próximas elecciones en el país.

El ministro de Interior, Seguridad, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, ofreció un balance sobre el mega operativo policial realizado en el centro penitenciario de Tocorón en el estado de Aragua el pasado 21 de septiembre. Destacó que cuatro funcionarios se encuentran detenidos por supuesta complicidad.

El objetivo claro de esta operación, según el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es restituir y dignificar el sistema penitenciario en el país.