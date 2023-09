¿Qué ocurre en las juntas regionales de la elección primaria?

Las juntas regionales designadas por la Comisión Nacional de la Primaria son las encargadas de la organización de la consulta opositora prevista para el 22 de octubre en los estados del país y el Distrito Capital, similares a los organismos subalternos del Poder Electoral en cada entidad del país. Por lo tanto, los actores del chavismo interesados en frenar la elección interna de la oposición, o al menos sabotearla, han dirigido sus ataques contra dichas instancias, integradas cada una por 10 miembros (cinco principales y cinco suplentes). Hasta ahora, los miembros de las juntas regionales de Yaracuy, Falcón y Cojedes se han separado de sus funciones por diferentes motivos.

La puerta fue abierta por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, quien anunció una investigación sobre el financiamiento de la primaria en la Comisión de Política Interior que preside en la Asamblea Nacional de 2020. Durante su programa semanal por VTV, el número dos del chavismo también aseguró que había una “renuncia masiva” de miembros de juntas regionales que no estaban de acuerdo con la forma en que se organiza la consulta opositora. “Quienes han renunciado son personas honestas, que saben que hay personas que están recibiendo dinero por las primarias y también saben que cuando se investigue, caerán saltimbanquis y payasos”, advirtió el 13 de septiembre.

El presidente de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal, simplemente ha dicho que no responderá a quienes atacan la primaria y que se mantendrán enfocados en la organización del proceso. Pero el 17 de septiembre, la Plataforma Unitaria denunció presiones contra las juntas regionales. “Hay un perverso plan que busca impedir las primarias y que tiene como objetivo captar a miembros de las juntas regionales para pedirles que renuncien a sus funciones”, reiteró el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, el 20 de septiembre.

Una fuente ligada a la Comisión de Primaria dijo a Efecto Cocuyo, bajo condición de anonimato, que las presiones contra los miembros de las juntas regionales para que renuncien se materializan con visitas de comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en los hogares y amenazas de investigaciones penales, incluso contra familiares.

¿Quiénes han renunciado? El 13 de septiembre se conoció la renuncia del presidente de la junta regional de Falcón, Wilmer Pereira. La Comisión de Primaria aseguró que la dimisión fue por razones de salud y que Pereira ya había sido reemplazado, por lo que el trabajo de la instancia no se vio afectado. Pero otra versión circuló en redes sociales y fue promovida por Cabello. Pereira habría afirmado que no había solidez técnica ni logística para la primaria y que no se garantizaba la seguridad de los electores en los centros. Argumentos similares fueron esgrimidos por la exvicepresidenta de la Comisión de Primaria, María Carolina Uzcátegui, el 7 de septiembre.

También se supo que Gustavo Rodríguez, miembro principal de la junta regional de Yaracuy, fue destituido por “incumplimiento reiterado” de sus funciones, según comunicado de la Plataforma Unitaria. Se aseguró que dicha eventualidad ocurrió incluso antes de que iniciaran las presiones contra las juntas regionales, el 31 de mayo. Se señaló al gobierno de tratar de “desinformar al asegurar que se trata de críticas internas a la primaria”. Rodríguez respondió con un video el 17 de septiembre, donde expresó su opinión sobre la falta de transparencia y la existencia de desafíos logísticos, técnicos y de seguridad en el proceso de primarias.

El presidente de la junta regional de Cojedes, José Gregorio Landaeta, también presentó su renuncia el 20 de septiembre por “motivos técnicos, falla humana y logísticos” y por considerar que la elección primaria “no es incluyente”. A pesar de ello, llamó a no abandonar a los integrantes de dichas instancias en la organización del proceso y afirmó que la ausencia de un solo hombre no detendrá el trabajo.

Las juntas regionales tienen diversas atribuciones, como garantizar la dotación de instrumentos y material correspondiente al proceso electoral, ejercer vocería permanente para informar a la colectividad regional sobre los procesos de primarias, designar y acreditar a los miembros de las mesas electorales, acreditar a los testigos de los candidatos, prestar apoyo técnico y logístico a los miembros de mesa, velar por la elaboración y firma de las actas correspondientes al proceso electoral, custodiar el material electoral y hacer cumplir los procedimientos relacionados con la protección de la identidad de los electores, y colaborar con la publicidad de los actos del proceso de primarias para garantizar el derecho a la información de los electores.