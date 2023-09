EEUU: Senador Bob Menéndez, investigado por corrupción #24Sep

Senador Bob Menéndez, investigado por corrupción. El senador demócrata Bob Menéndez de Nueva Jersey, acusado este viernes junto a su esposa de haber aceptado supuestamente cientos de miles de dólares en sobornos para enriquecer a empresarios y al gobierno egipcio, emitió un comunicado horas después en el que rechazaba dimitir.

El senador rechazó renunciar tras la acusación y el pedido de otros políticos. “Los que creen en la justicia, creen en la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Tengo la intención de seguir luchando por el pueblo de Nueva Jersey con el mismo éxito que he tenido durante las últimas cinco décadas”, aseguró Menéndez en un comunicado.

“No se me escapa lo rápido que algunos se apresuran a juzgar a un latino y empujarlo fuera de su escaño. Yo no me voy a ninguna parte”, sentenció el senador.

