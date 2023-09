Cómo Shakira pasó de ser una cantante local a una artista global

Shakira es una cantante y compositora colombiana que ha logrado un gran éxito tanto en el mercado hispano como en el anglosajón. A principios del siglo XXI, se convirtió en una de las artistas latinoamericanas más exitosas de la historia. Shakira, cuyo padre es libanés y su madre colombiana, empezó a bailar danza del vientre desde pequeña y a los 10 años ya había comenzado a escribir canciones y a participar en concursos de talentos.

En 1990, un productor teatral local la ayudó a conseguir una audición con un ejecutivo de Sony Music Colombia, y la cantante fue contratada por la discográfica. Sus dos primeros álbumes, “Magia” (1991) y “Peligro” (1993), tuvieron un éxito moderado.

En 1998, Shakira lanzó “¿Dónde están los ladrones?”, que incluyó varios sencillos memorables. Ganó dos premios Grammy Latinos por mejor interpretación vocal pop femenina (“Ojos así”) y por mejor interpretación vocal rock (“Octavo día”). Luego se enfocó en establecerse en el mercado estadounidense. En 2001, su álbum “MTV Unplugged” (2000) ganó el premio Grammy al mejor álbum pop latino, y ese mismo año lanzó su primer álbum en inglés, “Laundry Service”, que vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo.

Shakira continuó su éxito crossover en 2005 con el lanzamiento del álbum en español “Fijación oral, vol. 1” en junio y del álbum en inglés “Oral Fixation, Vol. 2” en noviembre. Ambos álbumes encabezaron las listas de Billboard y fueron certificados multiplatino por la Recording Industry Association of America.

La artista no solo se ha destacado por su música, sino también por su labor filantrópica. En 1997, fundó la Fundación Pies Descalzos, que se dedica a proporcionar educación y nutrición a los niños pobres en Colombia. También ha participado en varias campañas y eventos benéficos, como el concierto Live 8, el concierto Live Earth, el concierto Hope for Haiti Now y el concierto One World: Together at Home. Además, ha sido embajadora de buena voluntad de UNICEF desde 2003 y ha apoyado causas relacionadas con los derechos de los niños, la educación, el medio ambiente y la salud.

Shakira es una artista que ha sabido reinventarse y adaptarse a las tendencias musicales sin perder su esencia y su identidad. Su música es una fusión de diversos géneros, como el pop, el rock, el reguetón, la danza y el folclore latinoamericano. Su voz es única y reconocible, y su forma de bailar es expresiva y cautivadora. Shakira es una reina de la música latina que ha conquistado el mundo con su talento y su carisma.