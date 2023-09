Detalles del referéndum del Esequibo.

En el quinto capítulo de El Podcast de Carvajalino, el comunicador conversó con los diputados a la Asamblea Nacional (AN), Juan Simón Primera y Ricardo González.

Durante su programa, Pedro Carvajalino abordó varios temas, entre ellos, la moción aprobada por la AN sobre el referéndum consultivo del territorio Esequibo.

“Habría que revisar de dónde viene la AN, hay que revisar los últimos cinco años antes del ingreso del esta Asamblea. Antes era una AN que no consultó al pueblo para ninguna de las decisiones, en ningún momento legisló por las necesidades de las personas, sino por hicieron una agencia de usurpación. Fue una Asamblea que legisló para el robo, el saqueo de nuestras riquezas en el extranjero, para el bloqueo y violar los derechos humanos de los venezolanos.” Así lo sentenció el diputado González en su intervención este domingo 24 de septiembre, al tiempo que destacó que todo se consultará con el poder popular.

En tal sentido, el músico y asambleísta Primera, específico que si bien esa generación que saqueó el país es contemporánea con la juventud del PSUV que se encuentra en las filas de la AN, ya desde hace mucho se venía luchando contra el decreto Obama.

“Los de extrema derecha se avocaron en tratar de destruir l imagen de Venezuela, no solo de la Asamblea sino todas las instituciones del Estado.”

Alianzas estratégicas con China

En otro orden de ideas, González destaca que tras los 31 acuerdos firmados por el presidente Nicolás Maduro con su homólogo de China, el beneficio es de ganar ganar.

“Es decir que nos ayuden a nosotros a desarrollar nuestro sistema petrolero, mediante el rescate de la plataforma petrolera, que es la columna de la economía venezolana. Que a su vez nosotros les ayudemos con el escenario energético.”

Seguidamente, rescató la filosofía en la que se basan los BRICS, que es la creación de un modelo de economía de ayuda mutua entre la naciones.

“Sería interesante ver cómo las naciones que representan gran parte de la población del mundo, tranquilamente en un década podrían estar derrocando al dólar.”

Sobre Leocenis García

Durante el programa, Carvajalino señaló que su podcast siempre ha sido una ventana para que todas las partes se puedan expresar.

A pesar de cualquier postura política, hizo un llamado a mi incurrir en mensajes de odio o campañas para anular al otro. Con respecto al episodio violento del que protagonizaron Pedro Carvajalino y Leocenis García, manifestó que el exdirector del diario Sexto Poder, lo golpeó a traición.

“Hay gente que te desbloquea para descargar su arrechera, su odio. Fue lo que me pasó con el supuesto candidato presidencial Leocenis García, teníamos era una disputa en torno a puntos de vista totalmente diferentes. Pero cuando él me vio, no pudo contener su furia y se expresó en el ámbito de la violencia.”

Seguidamente, Carvajalino específico que en este caso se convirtió en algo lleno de memes, dónde la gente se burló de él por no sabe pelear.

“Siempre lo voy a decir, yo sólo sé pelar con las ideas, mis golpes son con una imagen, un pensamiento.”