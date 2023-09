El Sistema Patria asignará esta semana el segundo bono especial de septiembre.

Esta semana, el Sistema Patria prepara la asignación del segundo Bono Especial de septiembre a todos los venezolanos que cuentan con carnet de la Patria.

La información la publicó la cuenta Bonos Protectores Social Al Pueblo en X, donde sugieren estar atentos a la información oficial por el Blog Patria.

Hasta el momento se desconoce el monto del beneficio, sin embargo, el más reciente, llamado “Cooperación y Hermandad”, fue de 140 bolívares.

En agosto, los bonos especiales tenían un monto de 130 bolívares, por lo que este mes de septiembre fue incrementado.

Otro de los bonos ya cancelados correspondiente a este mes, es “Contra la Guerra Económica”. Esta ayuda económica otorgada por el Gobierno venezolano está dirigida a los pensionados y los trabajadores del sector público de nómina pasiva.

El beneficio otorgado sería de mil bolívares o el equivalente a aproximadamente 30 dólares, al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo recibir el Bono Especial de Patria?

Para poder recibir los subsidios te detallamos los pasos para hacerlo:

– Ingresa a la página oficial del Sistema Patria.

– Realiza el registro con tus datos personales, tales como: nombre, fecha de nacimiento, cédula de identidad, dirección, número de celular, entre otros.

– Solicita el código de validación. Recuerda tener a la mano tu celular, pues te llegará una notificación a través de un mensaje de texto.

– Indica el número de verificación y selecciona la opción “continuar”.

– Verifica los datos suministrados en el sistema y listo.

