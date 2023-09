Led Valera “coleteó” el piso con Nacho ¿Se armó la trifulca?

El comediante venezolano Led Valera generó polémica el 24 de septiembre de 2023 al ofender al cantante Nacho durante una transmisión de su show de stand-up en YouTube.

Durante su presentación, Valera expresó: “Nacho ‘La criatura’ es uno de los mam… más grandes con los que yo me he cruzado en mi vida. Cuando él llegó al programa y le dieron el guión, él dijo ‘yo no voy a decir nada de lo que está allí’. Y nosotros le dijimos que el programa es así, le explicamos y él supo decir ‘yo no voy a leer nada de eso, yo salgo y digo lo que yo quiera'”.

Además, Valera añadió: “Este m… hijo de p… lo único que hace es preñar mujeres. A mí, cuando alguien me la hace, digo, voy a inventar un chiste sobre ti y lo voy a contar por todo el planeta”.

Estas declaraciones generaron críticas por parte de los internautas, quienes consideraron que Valera era grosero, vulgar y falto de respeto. Algunos comentaron que no entendían cómo el público lo aplaudía y celebraba sus vulgaridades, y que creían que para tener éxito en la comedia no era necesario insultar a los demás.

El video se viralizó en todas las plataformas digitales, incluyendo Twitter e Instagram.

Cabe destacar que Led Valera fue parte del equipo de animadores del programa “La sopa”, transmitido por E! Entertainment Televisión, donde entrevistó a Nacho en el pasado.