Lila Morillo aseguró que el amor que siente por “El Puma” se transformó ¡Eso vale!

La reconocida cantante Lila Morillo ha abierto su corazón para hablar sobre su polémica relación con “El Puma”, después de su divorcio hace 37 años. La separación se llevó a cabo el primero de julio de 1986 en mutuo acuerdo.

En una entrevista para el programa “La Excusa” transmitido por EVTV Miami y conducido por Pedro Padilla, la artista criolla afirmó que su amor por José Luis Rodríguez no ha muerto, sino que se ha transformado debido a problemas.

“El amor en Lila no muere, el amor en Lila Morillo se transforma, es diferente, no se acaba, especialmente cuando hay problemas y hay hijos”, expresó la vocalista durante la conversación con Padilla.

Además, se ha dejado entrever que la exesposa de “El Puma” habría lanzado una indirecta al mencionado hombre, al comentar que reza todos los días por aquellas personas que se alejaron de la nada.

“Nosotros somos una familia de fe y oración, y siempre oramos por esas personas que se separaron, no los olvidamos. El amor es muy importante para Lila porque el amor es de Dios”, dijo Morillo.

Cabe recordar que los artistas se divorciaron en 1986, supuestamente porque Rodríguez estaba centrado en otras cosas que no eran su familia, y Lila Morillo se sentía sola, como ha dejado claro en varias entrevistas.

“Mucha ausencia, esperar con una cama vacía, fría, llena de lágrimas, de recuerdos, de tristezas, y yo allí no me sentía libre. Me sentía muy agobiada”, expresó Morillo ante la pantalla chica.

La historia de amor y separación entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez ha sido motivo de interés para muchos, y la cantante ha decidido hablar abiertamente al respecto, demostrando que el amor puede transformarse a pesar de las dificultades.