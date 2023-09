Reconocida actriz insiste en que Aracely Arámbula es una “roba maridos”

Lina Santos, la reconocida actriz mexicana, volvió a hablar sobre el escándalo que la involucró con Aracely Arámbula hace 15 años. La actriz aseguró que ‘La Chule’ fue la responsable de que su matrimonio con el arquitecto Erwin Godínez terminara, pues sostuvo un romance con él.

Santos reveló que Aracely se involucró con su esposo por interés económico, ya que en ese momento no tenía una buena situación financiera ni había conocido a Luis Miguel, el padre de sus hijos. Según Santos, Arámbula se hizo amante de Godínez y destruyó su matrimonio de 15 años.

La actriz dijo que tiene pruebas de la infidelidad, pero que nunca las ha mostrado por respeto a sus hijos y a su exesposo. Sin embargo, afirmó que si Arámbula la demandara por difamación, ella las sacaría a la luz. Santos recordó que hace tres años, la famosa amenazó con demandarla, pero nunca lo hizo, lo que para ella es una prueba de su culpabilidad.

Aracely Arámbula siempre ha negado las acusaciones de Lina Santos y ha dicho que no tiene nada que ver con el divorcio de la actriz. La protagonista de ‘La Doña’ ha asegurado que no conoce a Erwin Godínez y que nunca tuvo nada con él. Arámbula también ha expresado que no le interesa el tema y que prefiere enfocarse en su carrera y en sus hijos.

Lina Santos hizo estas declaraciones en diferentes programas de entretenimiento como “El diario”, “Sale el sol” y “Face to face”, donde retomó el tema que había dejado atrás en 2020. En una entrevista para ‘De Primera Mano’, Santos había dicho que ese era un tema concluido para ella y que no quería hablar más al respecto.