Alejandro Fernández cambia el gris por el castaño

Alejandro Fernández ha generado conversación con su nuevo y atrevido look. El artista, conocido por su versatilidad a la hora de vestir, ha cambiado el color y el corte de su cabello, y ha impactado con su ropa de cuero.

El intérprete de éxitos como “Me dediqué a perderte” y “Hoy tengo ganas de ti” compartió en sus redes sociales unas imágenes en las que se le ve luciendo el cabello más corto en los lados y con un tono castaño claro. El cantante dejó atrás el color gris que llevaba desde hace un tiempo.

Fernández también llamó la atención por su atuendo otoñal, compuesto por una chaqueta y unos pantalones de cuero marrón. Además, llevó unos zapatos deportivos blancos de suela alta y diseño futurista. El cantante mostró varias marcas de lujo en su ropa y accesorios.

El cantante publicó las fotos en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5 millones de seguidores. En el texto que acompañó las imágenes, el cantante anunció que se dirigía a San Diego, donde continuará con su gira “Amor y Patria Tour 2023” por Estados Unidos.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y hubo opiniones tanto positivas como negativas. Algunos elogiaron el nuevo look de Alejandro Fernández y le dijeron que se veía más joven y guapo. Otros criticaron su cambio de imagen y le dijeron que no le quedaba bien y que había perdido su esencia de ranchero.

Alejandro Fernández no ha respondido a las críticas ni ha explicado el motivo de su cambio de look. El cantante sigue enfocado en su gira por Estados Unidos, donde ofrecerá conciertos hasta noviembre.