Uzbekistán: Conductora es detenida por llevar 25 niños en un carro #26Sep

Conductora es detenida por llevar 25 niños en un carro. Las autoridades de Uzbekistán detuvieron a una conductora debido a que en su vehículo llevaba a 25 niños a bordo, algunos de ellos en la maletera, lo cual hizo saltar la alarmas por la posibilidad de que fuera un caso de tráfico de menores.

El personal de la policía de tránsito detectó un automóvil en circulación que claramente estaba operando más allá de su capacidad.

Tras el arresto de la maestra, cuya identidad no ha sido revelada, la detenida alegó que no era la primera vez que llevaba a sus alumnos a sus hogares de esta manera, sin embargo, en esta ocasión, su acto no pasó desapercibido ante la vigilancia de la policía.

Las autoridades amonestaron a la maestra por su peligrosa acción y le advirtieron sobre las terribles consecuencias de estas prácticas. Tras ello, la maestra fue condenada por conducción peligrosa por un consejo público en Uzbekistán, aunque el veredicto aún no ha sido anunciado.

De acuerdo a The Sun, la chofer es una maestra de escuela. Ella acomodó a los pequeños en distintas partes del carro para que cupieran todos. Incluso tres de ellos iban en la parte de atrás, en la maletera. Otros seis, por su lado, iban en el puesto de copiloto, mientras los 16 restantes viajaban en el asiento de atrás.

SE CREYÓ QUE SE TRATABA DE TRÁFICO INFANTIL

Al viralizarse, muchos empezaron presumir que se trataba de un caso de tráfico infantil. Incluso, en un principio, se dijo que quien iba al volante era un sujeto.

Uzbekistán, trafico infantil, el conductor fue detenido transportando 25 niños, esta es la plaga de la que no se habla en los medios, pero que hoy ocurre en todos los países mas que nunca, con propósitos sexuales y extracción de organos, cuiden a los niños la demanda es bestial. pic.twitter.com/unuoWgADTB September 24, 2023

