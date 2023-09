Eladio Carrión la rompió por segunda vez en Venezuela

Eladio Carrión – Revista Ronda

La tarde-noche lluviosa del 24 de septiembre no fue un impedimento para que todos los fanáticos de “El de la H”, Eladio Carrión, disfrutaran de principio a fin de todos los éxitos musicales de su gira The Sauce Latam Tour 2023 en la Terraza del CCCT. La compañía productora anunció que el concierto logró un Sold Out, es decir, que el recinto albergó a unas cinco mil personas aproximadamente.

El rapero Big Soto fue el artista venezolano invitado de la noche, inició su presentación a las 8:10 P.M. y finalizó a las 8:55 P.M., deleitando a los asistentes con temas como Soledad, Gelato, Le gustan todos, Lírica y Hennessy. Además, durante su show, cantó junto a los traperos Jeeiph y Trainer.

A las 9:20 P.M. llegó el momento más esperado de la noche, el cantante estadounidense Eladio Carrión deleitó al público caraqueño con un recorrido por sus éxitos musicales más antiguos hasta los más actuales, entre los cuales destacaron Padre tiempo, Gladiador, Hola, cómo vas, 3 AM, Mi error, Mbappé, Coco Chanel, No te deseo el mal y Flores en anónimo. El show duró dos horas y Eladio interpretó 36 temas en total.

Durante todo el concierto, Eladio siempre estuvo atento a su público, pidiendo en varias ocasiones al personal de producción que les suministraran agua a los asistentes y brindaran ayuda a los fanáticos que se sintieran mal.

Momentos inesperados del show: El intérprete de Especial puso a temblar la Terraza del CCCT al invitar a la tarima a artistas de lujo como el puertorriqueño Noriel, y a los criollos Corina Smith, Big Soto y Neutro Shorty, por supuesto, para interpretar algunas canciones junto a ellos.

Carrión no se fue con las manos vacías, ya que recibió varios regalos, entre ellos un peluche. También se dedicó a leer las pancartas que le arrojaron algunos fans. Por otra parte, presumió con mucho entusiasmo y le presentó a toda su fanaticada a Kemba, su bulldog. Además, subió al escenario a seis miembros del público, entre ellos a cinco niños, para interpretar algunos temas musicales junto a él. Y por si fuera poco, algo que sorprendió a los asistentes fue que cada niño se llevó una prenda del cantante. Pudimos apreciar que les regaló sus zapatos y su gorra.

El cantante constantemente reiteró que se sentía muy complacido y agradecido por el cariño que le brinda el público venezolano, y además, precisó: “Qué rico es estar en Venezuela. Hoy me he comido la arepa y la cachapa más cabr*na de mi vida, una pelúa, una cachapa con queso y mantequilla, y juguito de parchita. Y ya estoy ready para el show de hoy”.

En medio de una de sus canciones, alegó: “Qué cariño más cabr*n el que me dan cuando vengo, gracias mi gente, los quiero mucho. Me siento como un jefe aquí, me siento como un boss”. Cabe recordar que el 22 de abril de 2022 Eladio Carrión se presentó por primera vez en nuestro país, justamente en la Terraza del CCCT.