ONG afirma que en ocho meses murieron 116 niñas, niños y adolescentes debido a la precariedad hospitalaria.

Al menos 116 niñas, niños y adolescentes (NNA) perdieron la vida en Venezuela entre diciembre de 2022 y julio de este año debido a la precariedad en los hospitales, según un informe presentado por la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) y Cecodap. El informe, presentado por Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, y Carla Serrano, socióloga y secretaria adjunta de Redhnna, destacó que esta cifra es solo una aproximación debido a la falta de información oficial. La investigación determinó que la negligencia es la principal causa de muerte de los niños y adolescentes en el país, y también se denunció la falta de suministros médicos y la ausencia de personal médico especializado en los principales centros de salud. Ambas organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la adolescencia señalaron que estas violaciones a la integridad personal de los niños y adolescentes son resultado de la negligencia por parte de los cuidadores, el Estado y la comunidad para prevenir y denunciar estos hechos. Trapani aseguró que la negligencia es un factor que debe ser reflexionado por la sociedad venezolana y denunció que el Estado no ofrece políticas públicas ni servicios para que los padres sean más responsables. Según el informe, las principales causas de muerte identificadas son accidentes fatales y muertes por razones hospitalarias, que representan el 35,6% cada una. Sin embargo, también es alarmante que el 12,3% de las muertes violentas de menores de edad en Venezuela se deban a la delincuencia y la violencia social. El informe reveló que se registraron 1.541 situaciones relacionadas con muertes, abusos y violaciones a la integridad y derechos de los niños y adolescentes, lo que equivale a un promedio diario de 6 casos. En la mayoría de las situaciones, los niños y adolescentes son víctimas, mientras que un pequeño porcentaje son victimarios. Los estados con mayor cantidad de hechos violentos contra la niñez y adolescencia son Anzoátegui, Zulia y Carabobo. Las organizaciones coinciden en que estos abusos y violencia podrían haberse evitado. La violación a la integridad personal constituye la vulneración más frecuente para los niños y adolescentes, y no se disponen de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia en estos ámbitos. La investigación también reveló que al menos 40 niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio en el país, y en la mayoría de los casos las víctimas murieron por disparos durante robos, enfrentamientos o discusiones. En la mayoría de los casos, los agresores no fueron identificados. Además, se reportaron 22 casos de niños y niñas que murieron a manos de sus padres u otros familiares después de sufrir maltratos. También se registraron casos de suicidio, feminicidio, abuso sexual y violencia policial. Los defensores de los derechos de los niños enfatizaron la necesidad de abordar esta problemática y proteger a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de servicios y programas especializados. El informe concluye que la violencia y el daño a los NNA son problemas que afectan profundamente a la sociedad venezolana, y el Estado tiene la obligación fundamental de garantizar su protección integral.