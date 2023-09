Rod Hendrick tomó la clase

ROD HENDRICK sorprendió a todos en los 2000 metros del José María Vargas y le dio otro Clásico al Haras Los Caracaros. Guiado por Jean Carlos Rodríguez y presentado en excelente condición por Fernando Parilli, este caballo demostró su clase y talento. El año pasado, ROD HENDRICK se impuso en el Tercero de la Triple Corona Venezolana y ahora suma otra victoria clásica a su récord. Es hijo de ROGER ROCKET y de la súper matrona QUIET ALICE, una de las mejores yeguas madres de la cría venezolana.

THE QUEEN NANI, montada por Johan Aranguren y entrenada por Yahir Hurtado, también brilló en el Spaces de Sábato al llevarse la victoria en el Gustavo Sanabria. Esta yegua, hija de CHAMPLAIN y ANGIEMERKEL, se convierte en una nueva ganadora clásica para Haras La Primavera. Un gran logro para el Stud La Vieja.

En el Lanzarina, MO CUISHLE se llevó la victoria a pesar de dar ventajas. Guiada por Larry Mejías, esta yegua se convierte en el primer ganador clásico para CONSTRUCTOR WHITE y MICAELA FOREVER. Un gran triunfo para el Haras Varsego.

Además, es importante destacar que Joaquín Crespo y Gustavo Sanabria fueron elegidos como los primeros miembros del Salón de la Fama del Hipismo Venezolano, gracias a la idea compartida por SÁBATO D’ANGELO en el Comité Organizador. También se instituyeron los Clásicos en honor a estos dos grandes del hipismo.

En otro evento, el tordillo NEXT volvió a ganar en la Greenwood Cup G3 en Parx Racing. Hijo de NOT THIS TIME, este caballo se ha convertido en el mejor fondista de Estados Unidos y ha sumado varios triunfos en su campaña. Es una gran promesa en las carreras de larga distancia.

En el Pensilvania Derby G1, la victoria fue para SAUDI CROWN, montado por Florent Geroux. Este velocista demostró su talento y se impuso en la prueba principal de la jornada en Filadelfia. Otro destacado fue CEILING CRUSHER, que se llevó la victoria en el Cotillion G1.

En resumen, fue un fin de semana lleno de emocionantes carreras y grandes triunfos en el mundo del hipismo. Los caballos demostraron su talento y los jinetes y entrenadores brillaron en cada competencia. Sin duda, el hipismo venezolano sigue dando de qué hablar.