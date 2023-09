José Gregorio Correa: «A Maduro no se le gana estando divididos»

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, José Gregorio Correa, señaló que «no se sabe todavía cómo será el escrutinio en las primarias. Tampoco hay un plan de contingencia. Volver a engañar al venezolano lo aleja de la vía electoral y el único que se alegra con esto es Maduro».

«Regresaron a la vía electoral aquellos que contribuyeron con la abstención en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder», indicó.

Nos obstante agregó que «si quien puede ganar, no puede ser candidato presidencial porque esta inhabilitado… ¿Por qué no nombran entonces a alguien que no gane? Así se ahorrarían el dinero de las primarias».

Frente al tema de los inhabilitados se pregunta: «¿Por qué los inhabilitados no le dan la oportunidad a los que sí pueden ser candidato? Mantengo la idea que hay sectores de la oposición que se la dan de puros y purificadores».

«Sólo habrá elecciones presidenciales en 2024. El Gobierno no se arriesgará a adelantar las regionales porque perderá 18 gobernaciones», finalizó.

Nota de prensa