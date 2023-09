José Luis Rodríguez “El Puma” recordó cuando estuvo a punto de estirar la “pata”

En una reciente entrevista para el programa “La entrevista de Joaquín López Dóringa”, el cantante venezolano José Luis Rodríguez “El Puma” recordó cuando estuvo cerca de la muerte.

“Estoy empezando desde cero, tengo prohibido quejarme, poder respirar es una bendición, estoy disfrutando mi vida con mi esposa y mi hija, ahí me di cuenta de que si existe el amor. No es fácil estar con la máquina de oxígeno un par de años, es convertirte en un niño de 2 años y la gente que te quiere debe estar pendiente de todo. Y cuando te van a operar, es mucho peor. Estoy en la fase de agradecimiento con todas esas personas que realmente me acompañaron en este duro momento de mi vida”, expresó Rodríguez.

Cabe recordar que José Luis Rodríguez “El Puma” padece fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad progresiva e incurable. El artista venezolano se sometió a un trasplante doble de pulmones en el hospital Jackson Memorial, de Miami, Estados Unidos.

Desde el año 2000, José Luis Rodríguez padece esta patología, un mal crónico que consiste en la cicatrización progresiva de los pulmones y que va dificultando cada vez más la respiración.

Finalmente, el venezolano expresó lo bien que se siente de salud y lo feliz de poder estar junto a sus seres queridos en esta nueva oportunidad de vida. Asimismo, aprovechó la entrevista para agradecerle a su donante y a todo el personal de salud que lo asistió en ese complicado momento.