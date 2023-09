La persecución policial en Sudamérica para detener al “Niño Guerrero”, líder de la megabanda Tren de Aragua.

“La búsqueda internacional del líder criminal conocido como el “Niño Guerrero”, Héctor Guerrero Flores, ha sido ampliada. Además de las autoridades venezolanas, los cuerpos policiales de Chile, Colombia, Ecuador y Perú están colaborando en la captura de Guerrero. El gobierno de Nicolás Maduro no logró detenerlo durante la operación para retomar el control de la prisión que servía como centro de operaciones de la megabanda Tren de Aragua, una organización criminal de gran influencia en Venezuela y la región. El pasado 21 de septiembre, 11,000 policías y militares ingresaron a la cárcel de Tocorón, ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, que había sido dominada por Guerrero y los miembros del Tren de Aragua durante años. Sin embargo, el “Niño Guerrero” no fue encontrado dentro de la prisión. Maduro afirmó que funcionarios corruptos habían alertado al líder del Tren de Aragua sobre el operativo para que pudiera escapar. En una alocución televisiva el 25 de septiembre, Maduro declaró que estos funcionarios corruptos ya están detenidos y serán juzgados y castigados. El presidente venezolano solicitó la cooperación de otros países para capturar a Guerrero y ofreció una recompensa por información sobre su paradero. Además, anunció que se detuvo a 88 personas vinculadas a la organización criminal y se solicitó ayuda a las autoridades de otros países para detener a otros fugitivos del grupo. El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Remigio Ceballos, agregó que Venezuela está trabajando en colaboración con los órganos de seguridad de otros países, con los que mantiene un contacto permanente. Sin embargo, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que Guerrero habría negociado su salida con el gobierno antes de la toma de la cárcel. El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, aseguró que las autoridades peruanas están redoblando la vigilancia e inteligencia policial para evitar que el “Niño Guerrero” ingrese al país. Por su parte, el general Óscar Arriola, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Perú, anunció que su gobierno ofrecerá una recompensa por información que conduzca a la captura de Guerrero. En Chile, el presidente Gabriel Boric declaró en julio de 2022 que los miembros del Tren de Aragua no eran bienvenidos en el país y que serían perseguidos, encarcelados y expulsados. Guerrero, también conocido como el “Niño Guerrero”, es originario de Maracay, capital del estado de Aragua en Venezuela. Comenzó su carrera criminal a principios de los años 2000 y fue acusado de disparar contra un policía en 2005. Fue detenido por primera vez en 2010 por cargos de tráfico de drogas, homicidio y robo, pero logró escapar dos años después y cometió nuevos delitos que lo convirtieron en uno de los delincuentes más buscados de Venezuela. Fue capturado nuevamente en 2013 y condenado a 17 años de cárcel por diversos delitos. Sin embargo, aún no ha cumplido toda su condena. A pesar de la intervención en la cárcel de Tocorón, donde se descubrieron armas de guerra, explosivos y túneles hacia el exterior, la periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez advierte que la organización del Tren de Aragua no ha sido desmantelada por completo. La prisión tenía instalaciones similares a las de un hotel, con piscina, discoteca, parque infantil, casino, restaurantes, bares, licorerías, cajeros automáticos e incluso un zoológico con jaguares, pumas y avestruces.”