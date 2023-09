Durante una transmisión en sus redes sociales, el candidato a la primaria opositora por Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, hizo un llamado a la Comisión Nacional de Primarias a “tomar decisiones” para garantizar la participación, seguridad y alcance del proceso previsto para el 22 de octubre.

Capriles señaló que, en el marco de la reunión entre la Comisión opositora y el Consejo Nacional Electoral el próximo 28 de septiembre, deben obtener respuestas para los participantes.

“Hay que tomar decisiones, no podemos seguir reuniéndonos cuando quedan 27 días para el 22 de octubre. Las decisiones deben ser para privilegiar el proceso y tener la mayor participación que nos permita salir con una primaria”, dijo.

Indicó que no deben surgir soluciones como “habilitaciones selectivas” hacia algunos de los candidatos a los que se les quiere impedir su postulación presidencial.

“Le digo a Casal que si vamos a la tercera reunión con el CNE hay que tomar decisiones. No puede haber habilitaciones selectivas. Aquí tienen que habilitar a todos los que están inhabilitados; deben hacerlo a todos los que estamos inhabilitados, porque estas medidas son inconstitucionales y políticas”, añadió.

Capriles resaltó que en los días venideros se deben tomar decisiones, “porque parece que hay cosas que ya están obvias y que no van a cambiar”.

“El proceso de negociación entró en un estancamiento y no parece salir. Lo que se haga de cara al 22 de octubre debe tener como objetivo el 2024 para que los venezolanos tengan una candidatura que pueda inscribirse y derrotar al peor gobierno de la historia”, manifestó.

Por último, Capriles afirmó que “divididos no hay manera. O nos unimos o nos hundimos, queremos que el país se recupere y no es para cambiar un grupito por otro”.

Insistió en que la primaria requiere unidad y no ceder a la estrategia gubernamental de atacar y dividir a los contrarios.

“No vamos a caer en el juego de que nos dividan. No debemos esperar al 22 de octubre para construir la unidad, ese día es un espacio de encuentro y no de división. Debe haber unidad y no se puede construir desde posiciones personales, sino desde el punto de vista de lo que le conviene al país”, añadió.