Deyna Castellanos solicita a la FVF escuchar a ambas partes

Deyna Castellanos, después de dos días de espera, declaró directamente sobre la situación entre algunas jugadoras y la directora técnica de la Vinotinto Femenina, Pamela Conti, y pidió una reunión para conocer lo que tienen para decir ambas partes y poder lidiar con las diferencias que existen entre el equipo.

Los comentarios de las diferentes jugadoras de la selección femenina de Venezuela hacia la directora técnica, Pamela Conti, siguen generando contenido para los internautas. Sin embargo, tras varios días en silencio, Deyna Castellanos, la capitana del equipo, lanzó un comunicado en su cuenta personal de Instagram y manifestó a la Federación Venezolana de Fútbol su intención de participar para conocer las diferentes partes involucradas en los señalamientos.

“Quiero hacer una solicitud puntual y seria a la FVF para abrir un espacio donde ambas partes puedan exponer sus puntos y pruebas para que esta situación llegue a la mejor solución para el equipo”, escribió Deyna en un comunicado.

Este suceso se viralizó luego de que la directora técnica no le otorgara un permiso a las jugadoras Sonia O’Neill y Lourdes “Kika” Moreno para, según ellas, ir al banco que quedaba al lado del hotel donde se estaban quedando. Esto hizo que las muchachas expresaran a través de sus redes sociales el incómodo momento con Conti.

Esta acción hizo que Sonia O’Neill y Lourdes “Kika” Moreno no participaran en el partido amistoso contra Uruguay, un juego de preparación para los Juegos Sudamericanos de Santiago de Chile 2023 que empiezan en los meses de octubre y noviembre.

O’Neill expresó: “La entrenadora mentirá sobre todo esto después del partido. Y va a usar esto como excusa para no volver a convocarme a la selección, como ella lo ha comentado en algunas jugadoras y nunca me lo ha dicho en mi cara… Está hablando mierda de mí, como persona, a otras jugadoras y después a ustedes cosas buenas. Yo estoy aquí para decir la verdad… Hay mucho que me he guardado por meses y estoy cansada”.