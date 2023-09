Neutro Shorty y su pareja lloran la trágica muerte de su perrito Tomi

La pareja de artistas venezolanos Liomar Acosta, conocido como Neutro Shorty, y Manira, sufrieron una terrible pérdida recientemente. Su perro Tomi, al que consideraban su hijo, murió al caer por el hueco de un ascensor en su residencia en México.

Según contaron a través de sus redes sociales, el ascensor estaba en mantenimiento y no debía funcionar. Sin embargo, las puertas se abrieron y Tomi se precipitó al vacío desde el piso 29. El impacto fue tan fuerte que le causó la muerte instantánea.

Manira relató que se imaginó lo que sintió su perro al caer. “Sentías miedo y yo no estaba allí para apoyarte”, expresó con dolor. También dijo que defendería hasta el final a su Tomi y que su muerte no sería en vano.

Neutro Shorty también compartió su tristeza por la partida de su mascota, a la que amaba como a un hijo. “Te embarcaste en tu viaje al paraíso de los cachorros, más que una mascota fuiste un hijo para mí y me enseñaste a amar y valorar a los perros. Estoy realmente devastado por tu partida. Siempre te llevaré en mi corazón”, escribió.

El rapero aseguró que siempre recordarían el amor que recibieron de Tomi y que nadie podría llenar el vacío que dejó. “¿Ahora quién me hará reír en la madrugada lamiendo mi cara?”, se preguntó. Además, señaló que Manira estaba aún peor que él y que era un momento devastador para ambos.

Manira también publicó un emotivo mensaje para despedirse de su querido Tomi y recordar los momentos que vivieron juntos durante los últimos cinco años. “Eres el ángel más hermoso que hemos tenido en nuestra vida. Gracias por salvarnos tantas veces”, le agradeció.

La muerte de Tomi causó indignación entre los seguidores de la pareja, quienes exigieron justicia por lo ocurrido. Algunos criticaron a Manira por no cuidar bien a su perro, mientras que otros la defendieron e insistieron en que la culpa era del edificio. “Esto era un perro, podría haber sido una persona, las puertas de un ascensor no se deben abrir si no está en funcionamiento”, comentó uno.

QEPD Tomi.