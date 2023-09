Valentina Martínez compite por Venezuela en Miss Grand Internacional

Valentina Martínez, una joven de 23 años oriunda de Anzoátegui y graduada en Ingeniería de Sistemas, se ha convertido en la representante de Venezuela para el prestigioso concurso Miss Grand Internacional que se llevará a cabo en Vietnam.

A solo dos días de partir hacia dicho país, Valentina ofreció una última rueda de prensa en exclusiva para Venezuela News, donde reveló detalles sobre su preparación y crecimiento que la llevaron a triunfar como Miss Grand Venezuela.

Martínez considera que ha recorrido un camino de aprendizaje muy significativo desde que ganó el título regional de Miss Grand Anzoátegui. Este concurso le abrió las puertas en el mundo de los certámenes de belleza.

“Cuando hago retrospectiva, no puedo creer que ya haya pasado un año desde ese momento. Estoy sumamente orgullosa de la Valentina que soy hoy en día, de todo lo que he crecido y Vietnam lo va a sentir”, expresó la representante criolla.

Antes de partir a Vietnam para competir en el Miss Grand Internacional, Valentina Martínez se preparó intensamente en áreas como la pasarela y la oratoria, trabajando junto a reconocidos profesionales. La ceremonia final se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

El objetivo de Valentina es traer una nueva corona a Venezuela y seguir buscando una mejor versión de sí misma. Destaca que su esencia, sumada a la disciplina, responsabilidad y cariño, han sido los ingredientes clave para su éxito.

“Quiero seguir creciendo y ser una mujer fuerte. Durante este año de reinado, he atravesado situaciones que me han hecho crecer como persona, y sé que ir a otro país, conocer otra cultura y compartir con otras nacionalidades me hará crecer aún más”, afirmó la joven.

Valentina Martínez se muestra emocionada y ansiosa por representar a Venezuela en el concurso Miss Grand Internacional. Con su determinación, dedicación y belleza, espera dejar en alto el nombre de su país y conquistar el título.