Alejandra Jaramillo soltó prenda de cómo enfrentó su embarazo a corta edad

La presentadora de televisión Alejandra Jaramillo participó como invitada en el podcast “Sin drama no hay show”, conducido por la venezolana Kerly Ruiz, donde habló sobre su embarazo.

“Quedé embarazada a los quince años, eso fue un drama. Mi mamá lloró como diez días seguidos y cayó en depresión. Yo estaba en Argentina en ese momento, mi papá estaba furioso, fue un drama normal de padres”, expresó la panelista del programa “Siéntese quien pueda”.

Sin embargo, Alejandra destacó que en la actualidad agradece mucho a sus padres por el apoyo que le brindaron en ese momento, a pesar de no aceptar la realidad.

“Cuando vi las dos rayitas en la prueba de embarazo, me sentí mamá a partir de ese momento. Enseguida pensé ‘quiero que sea varón y su nombre será Sebas’. Aunque debo confesar que luego me sentí abrumada, como si el mundo se me viniera encima”, comentó la comunicadora social.

Además, manifestó que a pesar de las circunstancias y su corta edad en ese momento, asumió su responsabilidad como madre y salió adelante con su hijo. No cambiaría nada de lo que ha vivido.

Por último, Alejandra Jaramillo envió un mensaje a todas las jóvenes del mundo, diciendo: “No se adelanten a una etapa de la vida que llegará en cualquier momento, no hay que tomar la maternidad a la ligera. Mi historia tuvo un final feliz, ya que el padre de Sebas se hizo responsable y todo salió bien, pero muchas veces las historias no son así debido a la irresponsabilidad y falta de compromiso en la crianza de un hijo”.