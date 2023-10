Bianca Rosales ique anda brujeando para conseguir un pechugo

La animadora venezolana Bianca Rosales se convirtió en tendencia en las redes sociales después de publicar un video en el que se la ve practicando baños espirituales para propósitos personales y amorosos.

En esta ocasión, Bianca Rosales se dejó ver muy ligera de ropa realizando un ritual con flores en un río, con el objetivo de encontrar a su media naranja. Sin embargo, los internautas criticaron a la joven, argumentando que es demasiado hermosa para llevar a cabo dicha actividad.

“¿No sería mejor entrar a una iglesia y pedirle a Dios de corazón en lugar de hacer actos esotéricos?”, “Amiga, eso no sirve, te aleja más de la persona que Dios tiene para ti. El único en el universo que puede presentarte a esa persona especial es nuestro Señor Jesucristo. No te juzgo, no soy quien, pero ten la certeza y convicción de que eso no funciona”, comentaron sus seguidores.

Los videos que la mujer está publicando también son productos de su canal de YouTube, donde muestra lugares, rincones, culturas y tradiciones de su país, Venezuela. Cabe destacar que hace unas semanas, Bianca anunció que firmó un contrato exclusivo con el canal Venevisión para difundir lo que ha estado trabajando durante mucho tiempo en sus redes sociales.

“Si saben que ella está haciendo un programa recorriendo Venezuela y conociendo las diferentes culturas y tradiciones de los estados, la gente crítica también está alejada de Dios”, fueron algunos de los comentarios positivos por parte de los internautas.