Horóscopo de Mhoni Vidente del 2 de octubre de 2023

“Para este lunes 02 de octubre, la reconocida vidente Mhoni Vidente trae las mejores predicciones del horóscopo, en las que se vislumbran muchos cambios en los signos del zodiaco, especialmente en lo referente al amor, dinero, salud y trabajo. Por lo tanto, la experta recomienda estar atento a todas las señales enviadas por el universo para tomar las mejores decisiones.

ARIES

Para lograr más éxito, debes asumir riesgos y realizar inversiones. Aunque te sientas cómodo en tu zona de confort, hoy te das cuenta de que debes dar un salto sin red para aprovechar tu talento. No debes cargar con las culpas y prejuicios de otra persona, incluso si es tu pareja. Cada uno debe ser responsable de su crecimiento emocional. Aunque debes ofrecer ayuda, evita dañarte en el proceso. Recuerda que lo que experimentas internamente se refleja en tu entorno y viceversa. Tu salud influye en tu ambiente y la negatividad en tu entorno te afecta. Toma precauciones y aborda las tareas pendientes.

TAURO

Se te ha presentado una aventura que puede ofrecerte grandes beneficios, a pesar de tu incertidumbre. Los astros indican que estás preparado y tienes las habilidades necesarias para aceptar este desafío. Confía en ti mismo y en tus capacidades. No es recomendable culpar a tu pareja por lo que percibes como desequilibrios en la relación. El amor requiere inversión continua y sus beneficios no siempre se ven de inmediato, ya que lo que das se traduce en el bienestar de tu ser querido. No puedes postergar más el cuidado de tu salud. El tiempo avanza, y descuidar tu bienestar puede llevar a problemas. Recuerda que es mejor usar tu cuerpo que dejarlo en desuso. Considera hacer ejercicio y cuidar tu salud.

GÉMINIS

En el ámbito laboral, la sumisión no es adecuada. La disciplina implica valorar las instrucciones antes de seguirlas y ejecutarlas con creatividad. Tus superiores esperan que tomes esta actitud en lugar de simplemente obedecer ciegamente. Amplía tu horizonte. El amor nos brinda una perspectiva diferente del mundo y formas distintas de hacer las cosas. Combinando tu experiencia con el conocimiento de tu ser querido, obtienes una visión enriquecedora que te hace más sabio. No esperes a que tu salud se deteriore para tomar medidas. La prevención es clave, así que planifica con calma pero de manera oportuna. Una buena alimentación y un nivel adecuado de actividad son esenciales.

CÁNCER

Es hora de realizar cambios necesarios, aunque no sepas exactamente qué hacer. Considera los tiempos de tus procesos productivos, ya que ahí hay un desperdicio de tiempo y recursos. Se acerca una fecha importante para tu pareja, no la descuides. Asegúrate de marcarla en tu agenda y preparar una celebración especial. Los astros te advierten con tiempo para evitar olvidos. Tu mente debe ser tu aliada en busca de la salud, pero debes controlarla, ya que puede influir en tus hábitos alimenticios y estilo de vida. Aprende a dominar esas voces que te impulsan hacia decisiones poco saludables.

LEO

Este es el momento adecuado para mostrar tus habilidades, ya que alguien con autoridad te está observando y considerando. Debes demostrar tu valía y potencial para optar por una posición que mereces pero que no habías tenido la oportunidad de alcanzar hasta ahora. La oración y la conexión con lo espiritual pueden beneficiarte, independientemente de tus creencias religiosas. Todos nos comunicamos con alguna entidad superior, ya sea Dios, el Destino, las estrellas o el amor universal. No descartes este beneficio debido a la idea de superioridad que otros tengan sobre creencias diferentes. Hoy es un día propicio para un renacimiento en tu relación. La monotonía y la apatía deben ceder paso a la emoción y la alegría. Revive la chispa de la pasión en tu pareja mediante gestos románticos y atención que quizás habías descuidado.

VIRGO

Demasiada confianza en ti mismo puede perjudicarte en el trabajo hoy. Si no prestas más atención a tus tareas, podrías pasar por alto un trámite importante que te causaría problemas significativos. Sé más cauteloso y evita pensar que eres infalible. Tienes varias formas de abordar tus problemas emocionales que afectan tu bienestar físico y productividad. Una manera directa es asumir la responsabilidad y liberarte de la culpa. Escribe tus pensamientos en un papel y entiérralo en el bosque; la Tierra ayudará a aligerar esa carga de tu vida. Eres una persona segura de ti misma, más que tu pareja. Este desequilibrio puede causar problemas, ya que ella puede sentirse rezagada cuando tú avanzas y asustarse por cosas que a ti no te preocupan. Debes darle tiempo y apoyo para fortalecer su autoestima.

LIBRA

No des por sentado que tu pareja está satisfecha con los términos de la relación que nunca han discutido. Es importante tener esa conversación sobre las contribuciones de cada uno en la construcción del hogar que comparten. No se trata de dar demasiado, sino de permitir que tu pareja también contribuya. Cada decisión que tomamos conlleva responsabilidad, y no puedes eludir ese proceso delegando elecciones importantes en otras personas. Parte del liderazgo implica tomar decisiones que beneficien tanto a ti como a los demás. Hoy, realiza un sencillo ritual para cuidar tu cuerpo y aliviar los dolores musculares. Enciende una vela rodeada de cristales de diferentes colores, que simbolizan tus sentidos y órganos. La llama de la vela representa tu corazón, fortaleciéndolo.

ESCORPIO

El amor de pareja es una de las oportunidades más importantes para abrirnos y revelar nuestras verdades. Es crucial evitar secretos en la relación, como contestar llamadas en el baño o crear coartadas. La transparencia fortalece la conexión. Ante el problema que enfrentarás hoy, deberás hacer algo poco común: esperar. No tienes control sobre la situación, y intervenir podría empeorar las cosas. La paciencia es clave; espera a que todo se resuelva por sí mismo. Hoy es un buen día para retomar el ejercicio como parte de tu rutina. Activa tu cuerpo para aumentar tu rendimiento y aprovechar al máximo tu fuerza física. Comienza gradualmente, con una carrera de 20 minutos como punto de partida.

SAGITARIO

Mantén tus objetivos como prioridad y sé disciplinado para alcanzar el éxito. Evita distracciones y redes sociales mientras trabajas para aumentar tu productividad. Tú eres el filtro para cuidar tu salud emocional y elegir lo que te beneficia. Decide qué aspectos de ti mismo requieren atención y qué influencias debes evitar. Esta responsabilidad no puede ser delegada. En una relación, nuestras energías y vidas se transforman en algo nuevo. No te preocupes si sientes que tu identidad se “desdibuja” en la relación; esto es parte de la idea de crear algo nuevo juntos.

CAPRICORNIO

Controla tus gastos y evita invertir agresivamente en tu negocio sin pruebas sólidas de éxito. Evalúa con datos si las cosas están yendo según tus expectativas antes de seguir gastando. No te obsesiones con el futuro. No puedes conocer todos los detalles de lo que está por venir. Aprende a dejar que la vida fluya y que los momentos lleguen en su momento. No esperes a que tu pareja inicie la conversación sobre un tema importante. Toma la iniciativa, incluso si eso significa superar tu orgullo. La reconciliación a veces requiere ceder.

ACUARIO

Tienes múltiples formas de

Con información de : Noticias al dia y a la hora