Karol G se consagra como la reina del reggaetón y de la moda

La reconocida cantante colombiana Karol G no solo es una de las principales exponentes del reggaetón a nivel mundial, sino que también es una de las celebridades más influyentes en el mundo de la moda. Así lo ha reconocido la prestigiosa revista The Business of Fashion, al incluirla en su lista de las 500 personalidades más relevantes en la categoría de “Modelos y musas”.

Además, Karol G ha sido elegida para ser la portada de la revista, lo que representa otro gran logro en su exitosa carrera. Durante la entrevista, la artista habló sobre su trayectoria musical, sus sueños y su creciente influencia en el mundo de la moda, junto a Robb Young, editora de Mercados Globales de BoF, y Graciela Martin, colaboradora de BoF.

La colombiana ha demostrado tener un estilo único y versátil a la hora de vestir. En cada aparición pública, sorprende con sus espectaculares atuendos, los cuales reflejan su personalidad y esencia. Hace unos meses, deslumbró con un impresionante vestido blanco en el desfile “Le Chouchou” de Jacquemus en el Chateau de Versailles. También impactó con un atuendo rosa en la premier de la película de Barbie y recientemente acaparó todas las miradas al lucir un vestido negro con una pieza metálica y una estética futurista en la gala de BoF 500 en la Semana de la Moda de París.

En el ámbito musical, Karol G es una de las artistas latinas más exitosas en la actualidad. El pasado 2 de septiembre, se presentó en el Cotton Bowl de Dallas y rompió récords en su carrera al reunir a cerca de 70 mil personas. Sus dos álbumes de estudio, “Mañana Será Bonito” y “Mañana Será Bonito Bichota Season”, han alcanzado récords de reproducciones en todas las plataformas digitales y se han convertido en las producciones más exitosas de su carrera.

Karol G es, sin duda, una inspiración para millones de personas que admiran su talento, carisma y estilo. La cantante colombiana continúa cosechando éxitos y demostrando por qué es una de las estrellas más destacadas del reggaetón y la moda.

Con información de : Revista Ronda