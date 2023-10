Los caraqueños defienden la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo.

Hace poco más de 10 días, el Parlamento Nacional convocó un referendo consultivo sobre la defensa del Esequibo y aunque aún está en una fase de preparación, son muchos los caraqueños que respaldan la soberanía de Venezuela en ese territorio.

Resaltan que el proceso no será sencillo y que posiblemente algunos sectores se opongan, pero no pierden la esperanza de que esa disputa se resuelva de manera pacífica. “No va a ser fácil, va a haber toda una cantidad de gente que no estará a favor pero puede llegarse a un acuerdo. Nosotros estamos en un país con sus limitaciones, ¿por qué tenemos nosotros que perderlas?”, cuestionó uno de los ciudadanos encuestados.

Por su parte, Xiomara, otra de las entrevistadas, indicó que evidentemente participaría en la consulta popular para defender la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo. Según dijo, los mapas antiguos demuestran que esa zona pertenece a la nación bolivariana y que por ello los venezolanos tienen derecho a reclamarla.

Con esa postura coincidió el joven caraqueño Gabriel Martínez, quien destacó que esa parte del territorio le fue robada al país. “Por regla general o mejor dicho por historia, el Esequibo es parte de Venezuela. El Esequibo fue robado por parte de otra nación y hasta el día de hoy está en disputa”, precisó. Seguidamente, recordó que se trata de una zona rica en recursos naturales.

Igualmente, Nierlinyer Briceño manifestó que aunque se trata de una disputa que data de hace varias décadas, en la actualidad está más latente que nunca. “Ese territorio es nuestro y deberíamos seguir reivindicándolo de esa forma y sintiéndolo así”, expresó. Posteriormente, aseguró que todos los venezolanos deben participar en el referendo consultivo ya que eso contribuye a la soberanía sobre esa área.

Con información de : Venezuela News