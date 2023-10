Salen a luz íntimos secretos de Shakira en Barcelona ¡Ay papá!

Shakira ha estado en el centro de atención debido a acusaciones de supuesto plagio, maltrato e incluso fraudes fiscales. Ahora se han revelado los secretos de la estadía de la cantante en Barcelona.

A través de un programa, la presentadora Niura Marín reveló algunas cosas desconocidas sobre la colombiana, además de comentar que está bastante cansada de que ella hable mal de la vida que tenía en Barcelona en cada oportunidad.

“Ella dice que desde que no está en Barcelona está estupenda y maravillosa, que la ciudad se ha portado muy mal con ella. Esto no es justo, porque yo no he escuchado a nadie divulgar las cosas que se han comentado sobre ella por años. Incluso, se le han tapado muchas cosas. Yo soy fan de Shakira, pero creo justo dar las dos versiones”, expresó Marín.

Asimismo, Marín comentó sobre la experiencia de la coreógrafa española Chiqui con Shakira: “Ella nunca ha contado lo que yo voy a contar. El equipo de Shakira la contrata para que le dé clases de pole dance durante tres días, pero no quiere tomar nota de lo que le dice, por ejemplo, que se quite las medias para bailar mejor. Ella desobedece”.

Recordemos que la bailarina Jenny García también acusó a Shakira de tratarla mal, además de confesar que la cantante no solo fue grosera, sino que tampoco le pagaron lo correspondiente por su trabajo.

Con información de : Revista Ronda