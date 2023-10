Atresplayer ya está disponible en Prime Video en México y se prepara para expandirse en Latinoamérica

Con esta nueva alianza con Amazon, ATRESMEDIA Internacional avanza en su apuesta por la digitalización del negocio audiovisual como vector de crecimiento y complemento perfecto de los canales lineales. Atresplayer cuenta con más de 25 mil horas de contenido original y exclusivo bajo demanda, además de un amplio catálogo de contenido y canales lineales del grupo de medios líder en España.

Dentro de su estrategia por la digitalización del negocio de TV de paga, ATRESMEDIA Internacional se alía con Prime Video para cerrar un primer acuerdo en México por el que ofrece su plataforma de vídeo atresplayer a los miembros Amazon Prime. En los próximos meses, esta alianza entrará en vigor en otros países latinoamericanos.

Orestes Aja, Head of Digital & OTT de atresplayer, destaca la importancia de este acuerdo estratégico “para consolidar el negocio B2B de atresplayer en la región y escalar la base de abonados de la mano de un socio líder del negocio digital”. “atresplayer es ya una parte fundamental en el crecimiento de Atresmedia Internacional. Confiamos en aumentar mucho nuestra presencia en los diferentes mercados de la mano de socios que apuestan por la calidad del contenido del grupo Atresmedia”, indicó Mar Martínez-Raposo, directora de ATRESMEDIA Internacional.

Producciones originales, documentales, series, películas, programas de entretenimiento y canales lineales de ATRESMEDIA Internacional están ya disponibles, sin anuncios, a través de una suscripción mensual de $99 MXN dentro de Prime Video Channels. En concreto, el acuerdo da acceso a más de 25 mil horas de contenido original y exclusivo bajo demanda, como ‘Upa Next’, ‘Honor’, ‘Los protegidos: el regreso’, ‘Señor dame paciencia’, ‘Los hombres de Paco’, ‘Las noches de Tefía’ y ‘Pongamos que hablo de…’. Destaca también el amplio catálogo de contenido, que incluye títulos tan reconocidos como ‘Velvet’, ‘Gran Hotel’, ‘Física o química’, ‘Tiempos de guerra’, ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘Mar de plástico’, entre otros grandes títulos de ATRESMEDIA.

A todo ello se suma la actualidad, la información y el mejor entretenimiento del productor de TV líder en España, con ejemplos como las distintas ediciones de ‘La Voz’, ‘Pasapalabra’ y ‘El Hormiguero’, con sus invitados estelares. Todo ello sin olvidar una gran selección de las mejores novelas brasileñas y películas en español aclamadas por la crítica.

Por último, y como novedad, los cuatro canales internacionales de ATRESMEDIA -Antena 3, Atreseries, Atrescine y ¡HOLA! TV- también se integran a los Prime Video Channels como parte de este lanzamiento para los miembros Amazon Prime.

Con información de : Noticias al dia y a la hora