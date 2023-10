Christian Estrada reveló por qué terminó con Alicia Machado

El modelo y empresario mexicano Christian Estrada ha hablado públicamente sobre su relación con la ex miss universo Alicia Machado, revelando las razones por las que decidieron separarse hace un mes.

Durante una entrevista en el programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, Estrada compartió que su romance con Machado fue intenso pero también tuvo sus desacuerdos y desilusiones. “Es un tema que todavía me duele, pero como en cualquier relación, hubo desacuerdos y desilusiones por ambas partes. En este momento, estoy muy enfocado en mi carrera”, confesó.

Estrada admitió que estuvo enamorado de Machado y la considera una mujer admirable y respetable, pero ahora está concentrado en sus proyectos personales y profesionales, incluyendo su nueva línea de ropa. “Hubo desacuerdos entre los dos, ya es la segunda vez que nos separamos, pero dicen que la tercera es la vencida”, agregó, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación futura.

La relación entre Estrada y Machado se hizo pública en noviembre de 2022, cuando compartieron fotos juntos en redes sociales. Sin embargo, el pasado 2 de septiembre, Machado anunció que habían terminado definitivamente. “Estoy superando la desilusión de un amor, pero estoy fortalecida para no dejarme atrapar por lo que no merezco. Sin muchas explicaciones, dejo ir lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y me planteo la oportunidad de enamorarme nuevamente, pero aún más fuerte y madura”, escribió en una publicación.

Estrada ha tenido relaciones con mujeres de carácter fuerte en el pasado, incluyendo a Ferka, la madre de sus hijos, y a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán. Por su parte, Alicia Machado fue coronada como miss universo en 1996 y ha desarrollado una exitosa carrera como actriz, cantante y activista.

Con información de : Revista Ronda