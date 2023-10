Danna Paola triunfó al cantar el himno nacional de México

El pasado sábado 30 de septiembre fue muy especial para Danna Paola, la reconocida cantante mexicana que tuvo el honor de cantar el himno nacional de su país en la pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo. La artista demostró su talento y su patriotismo al interpretar el himno de forma impecable y sin cometer ningún error, lo que le valió el aplauso y el reconocimiento de miles de personas.

Paola confesó que estaba muy nerviosa antes de salir al escenario de la T-Mobile Arena, donde se realizó el combate. Sin embargo, logró vencer sus miedos y cumplir con uno de sus sueños más grandes: entonar el himno nacional mexicano en un evento público y masivo. La cantante compartió su emoción y su agradecimiento a través de un post en su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos de ese momento tan especial.

“Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento. La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, x miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… Y LO HICE!!! lo logré”, escribió Danna.

La artista también felicitó a Canelo Álvarez por su triunfo en la pelea y le agradeció por permitirle acompañarlo en ese momento tan importante. “Me siento muy orgullosa de haberlo logrado aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí, wowwww GRACIAS!! GRACIAS @canelo por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, por dar todo de ti! SE GANÓ CAMPEÓN GANÓ MÉXICO, GANAMOS!!!✩ Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida. GRACIAAAAAAAAS VIDA !!”, finalizó Paola.

Danna Paola no fue la única artista que estuvo presente en la pelea del Canelo. Los raperos Santa Fe Klan y Tornillo también acompañaron al boxeador hasta el ring con sus canciones. El evento fue todo un espectáculo que unió al deporte y a la música mexicana.

Con información de : Revista Ronda