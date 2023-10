Famoso actor británico falleció a sus 56 años ¡Lamentable!

El reconocido actor Jake Abraham, conocido por su participación en películas como “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” y “Formula 51”, falleció el pasado domingo 1 de octubre a los 56 años de edad, luego de una batalla contra el cáncer de próstata. La noticia fue confirmada por el diario The Guardian, citando fuentes cercanas al artista.

Abraham había revelado su diagnóstico en julio de este año, cuando admitió que se enteró demasiado tarde de su enfermedad y que no había nada que pudieran hacer por él. En una entrevista, expresó: “Trabajaba, pero no me sentía bien. Pasaba por esos períodos en los que no estás bien, no tienes energía y sientes dolores. Creo que la mayoría de los hombres adoptamos la actitud de ‘seguiré adelante’, y bueno, ahora soy un paliativo. Me enteré muy tarde de mi enfermedad y no hay nada que puedan hacer por mí. Lo tengo ahora y solo tengo que esperar el día”.

El actor, nacido en Liverpool, Inglaterra, el 30 de noviembre de 1966, estaba casado con Joanna Taylor. Su carrera cinematográfica incluyó películas como “Mean Machine”, “London Boulevard” y “A killer outside”, siendo esta última su último trabajo en el séptimo arte, estrenado en 2022. Además, participó en varias series de televisión, como “The responder”, “G.B.H”, “The Brittas Empire” y “Red Dwarf”.

La muerte de Abraham ha causado conmoción entre sus colegas y admiradores, quienes han expresado sus condolencias a la familia del actor. Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre el lugar, la fecha y la forma en que se realizarán los servicios funerarios.

Con información de : Revista Ronda