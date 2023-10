Jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU anuncia captura de presunto miembro del Tren de Aragua

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció la captura de un supuesto miembro del Tren de Aragua, la peligrosa megabanda criminal que nació en la cárcel de Tocorón.

A través de un post en la red social X, Jason Owens dijo que la persona fue capturada en la ciudad de El Paso, frontera entre Texas y Estados Unidos, pero no ofreció más detalles sobre la identificación.

“Agentes de la USBP en El Paso arrestaron a un ciudadano venezolano, sospechoso de ser miembro de la pandilla Tren de Aragua. También fue encarcelado por asesinato y robo en su país natal”, escribió Owens en su cuenta de X.

El Tren de Aragua, según una investigación de la periodista venezolana Ronna Rísquez, tiene presencia en países como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Perú, así como conexiones en Brasil y la autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina“, no descarta su presencia en Estados Unidos.

Desde que el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la toma y evacuación de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, las autoridades de países como Perú, Chile y Colombia, se mantienen en alerta ante la posibilidad de que el líder de la megabanda, Héctor Guerrero, alias “Niño Guerrero”, haya huido a esas naciones.

Durante el desalojo del recinto penitenciario, en el que según el gobierno emplearon a 11 mil hombres, no capturaron ni a Guerrero ni a sus cómplices.

Más tarde, el propio Maduro admitió que hubo complicidad de las autoridades del centro carcelario, lo que permitió la evasión de Guerrero y sus hombres más cercanos.

Cae un cómplice de Guerrero

Este martes, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre la muerte de uno de los cómplices de Guerrero.

En varios posts de su cuenta en X detalló que Rainer Pastor Rodríguez Bravo supuestamente se enfrentó a comisiones del organismo, por lo que murió en un intercambio de disparos con las autoridades.

Según el director de la policía científica, el hecho ocurrió en La Bandera, sector El Triángulo, en el estado Aragua.

En entrevista con Efecto Cocuyo, Rísquez dijo hace más de una semana que el desmantelamiento de Tocorón era un duro golpe al Tren de Aragua, por ser esta cárcel su principal centro de operaciones. Sin embargo, a diferencia de la versión oficial que habla de la desarticulación de la banda, la periodista de investigación duda que esta banda pueda desaparecer en el corto plazo.

“Esto no significa automáticamente o necesariamente la desaparición del Tren de Aragua, porque no sabemos el resultado claro de la intervención o si se va a hacer algún señalamiento sobre alguien. Si sabemos que se está sacando el mando de quienes tenían el control de Tocorón y se supone que allí no va a haber un grupo criminal. La principal base de operaciones del grupo no va a funcionar allí, pero eso no está claro. Hay que esperar cómo siguen evolucionando estas acciones del gobierno”.

