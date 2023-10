¡Histórico! Mundial 2030 será entre España, Portugal y Marruecos

Mundial 2030 será entre España, Portugal y Marruecos. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reveló que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial de 2030.

La Copa del Mundo unirá tres continentes y seis países en 2030 con la sede principal en Europa y África.

En el comunicado emitido por la FIFA deja entrever que se descartó a Sudamericana como sede y solo se tuvo en cuenta a la ganadora: “El Consejo de la FIFA también acordó por unanimidad que la única candidatura para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030 será la candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España”.

Analizando las declaraciones del Gianni Infantino, Sudamericana no cumplió con los requisitos que pretende la FIFA para ser sede del Mundial y se decidió darle luz verde a Marruecos, Portugal y España.

Leer: 50 GNB arrestados por vínculos con el Tren de Aragua

A pesar de esto, FIFA le otorgó tres partidos del Mundial a CONMEBOL, aunque en el comunicado no aclara si Uruguay, Argentina y Paraguay están clasificados.

Copa de 2030 se inaugurará en Uruguay, Argentina y Paraguay

“Vamos a anunciar un hecho histórico que se acaba de aprobar en el Consejo de la FIFA”, arrancó. “Quiero felicitar a los presentes miembros del Consejo de la CONMEBOL y de la FIFA por el excelente trabajo hecho y por esta ardua gestión que se vino haciendo, que no comenzó con nosotros. Además, un Mundial de 100 años no debia ni podía no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA”, se explayó el dirigente.

“El fútbol unió tres continentes, unió seis países, un hecho histórico y estamos tremendamente felices. Sigo con ganas de bailar (risas). Hay muchos motivos para festejar”, dijo Domínguez.

“El Centenario comienza aquí en el estadio Centenario, habrá un tiempo para celebrar antes tanto en Uruguay como en Argentina y Paraguay. Va a haber tres inauguraciones en estas sedes. FIFA va a dar más detalles, pero es un hecho histórico. Hoy es un día de fiesta para CONMEBOL”, sostuvo.

CONMEBOL