¿Sabes cómo reclamar el Bono de la Patria? Te lo explicamos en video (+Video)

Un total de 14 millones 200 mil personas son atendidas mensualmente a través del Carnet de la Patria, con la entrega de bonos de protección social al pueblo o mediante otras herramientas o pagos facilitados por la plataforma del Gobierno de Venezuela. En esta ocasión, Venezuela News te explica en tan solo un minuto el paso a paso de cómo aceptar los bonos que llegan a través del Sistema Patria y retirarlos del Monedero Patria.

Paso a paso explicado para aceptar los bonos:

1. Ingresa a la página web de Patria.

2. Haz clic en la opción “Persona”.

3. Ingresa el número de cédula de identidad.

4. Coloca el código de seguridad que aparece automáticamente en la página.

5. A continuación, se mostrará una imagen de seguridad previamente seleccionada por el usuario.

6. Luego, el usuario debe ingresar la contraseña y hacer clic en “Entrar”.

7. Una vez dentro de la cuenta, en el lado izquierdo selecciona “Protección Social”.

8. A la derecha de la pantalla aparecerán los bonos asignados.

9. Haz clic en “Aceptar” bono.

Paso a paso para retirar el pago del bono del Monedero Patria:

1. En la parte superior de la página Patria, selecciona la opción “Monedero”.

2. Luego, en la barra del lado izquierdo de la pantalla, haz clic en “Retirar Fondos”.

3. A continuación, selecciona “Modero de origen” y coloca el monto a retirar. Después, haz clic en “Destino de los fondos” para seleccionar el banco.

4. Agrega la nota que desees y haz clic en “Aceptar”.

Listo, así de fácil puedes aceptar y retirar los bonos que llegan a través de la plataforma Patria.

Foto: Venezuela News

