Aerosmith cancela la gira Peace Out hasta 2024 debido a la delicada salud de Steven Tyler.

El pasado 11 de septiembre, la banda estadounidense Aerosmith anunció que por 30 días debían suspender todos los conciertos de la gira Peace Out debido a los daños que sufrió el cantante en sus cuerdas vocales. Sin embargo, el 29 de septiembre, la agrupación emitió otro comunicado a través de Instagram donde advierte que la salud del vocalista Steven Tyler es más grave de lo que se pensaba inicialmente.

«Su médico confirmó que, además del daño en sus cuerdas vocales, tiene una fractura en la laringe que requiere cuidados continuos. Está recibiendo el mejor tratamiento médico disponible para asegurar una pronta recuperación. Pero debido a la naturaleza de una fractura, le han dicho que la paciencia es esencial», se lee en el post acerca del estado de salud del vocalista de 75 años de edad.

Por lo tanto, suspenderán todos los espectáculos de Peace Out, la gira de despedida de la banda, hasta 2024. Las fechas, explicó Aerosmith, serán anunciadas oportunamente.

«Estoy destrozado de no poder estar ahí afuera con Aerosmith, mis hermanos y los increíbles Black Crowes, rockeando con los mejores fanáticos del mundo. ¡Prometo que volveremos tan pronto como podamos! Con cariño, Steven», continúa el post.

En relación a los boletos comprados para la gira con 40 espectáculos en Estados Unidos, la banda indicó que serán válidos para las fechas reprogramadas. Sin embargo, también ofrecerán reembolsos una vez que se anuncien las nuevas fechas de los espectáculos.

Aerosmith, una banda legendaria

La banda de rock clásico está formada por Tyler (voz), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería). Sus inicios se remontan a 1970, en Boston, Massachusetts.

Aunque no han lanzado nueva música desde el disco Another Dimension! (2012), sus fanáticos esperaban escuchar los grandes éxitos que han recopilado en sus cinco décadas como músicos y en sus quince álbumes.

Algunas de las canciones más populares de Aerosmith incluyen: «Dream On», «Sweet Emotion», «I Don’t Want to Miss a Thing», «Walk This Way»; «Crazy», «Janie’s Got a Gun», «Livin’ on the Edge», «Cryin’», «Amazing», «Love in an Elevator»; «Back in the Saddle», «Toys in the Attic», «Angel», «Eat the Rich», y «Falling in Love (Is Hard on the Knees)».”

