Berríos después de la salida temprana: “Controlo lo que puedo”

En el béisbol, las decisiones pueden tener resultados buenos o malos, y esto fue evidente el miércoles cuando el manager de los Azulejos de Toronto, John Schneider, decidió poner fin a la apertura de José Berríos. A pesar de haber iniciado la cuarta entrada con un boleto, Berríos venía de lanzar tres entradas sin permitir carreras. En su lugar, Schneider decidió traer desde el bullpen a Yusei Kikuchi.

Kikuchi no tuvo un buen comienzo, permitiendo que los dos primeros bateadores se embasaran y luego concediendo un sencillo a Carlos Correa, quien impulsó a Royce Lewis para anotar la primera carrera de los Mellizos en el cuarto episodio. A pesar de que los Mellizos anotaron otra carrera en ese capítulo, Berríos fue quien cargó con la derrota y la ofensiva de Toronto solo logró anotar una carrera en 18 entradas.

Cuando le preguntaron sobre la decisión de su manager, Berríos afirmó: “Sinceramente, no lo sé. Aparte de eso, no puedo controlarlo. Como dije, hice lo mejor para esos primeros 12 bateadores”. Es posible que Schneider estuviera buscando desequilibrar la alineación de los Mellizos que estaba preparada para enfrentar a Berríos. A pesar de su frustración por abandonar una apertura en la que había comenzado dominante, Berríos declaró: “Yo no controlo eso. Controlo lo que puedo controlar. Puse todo desde el primer lanzamiento hasta el último”.

El sentimiento en el vestuario de Toronto fue similar, con Vladimir Guerrero Jr. diciendo: “Todo el mundo estaba sorprendido con la decisión, pero hay cosas que no puedes controlar. Puedes preguntarte muchas veces, pero no es nuestra decisión. Nos sorprendió”.

Sin embargo, sacar a Berríos fue solo un punto en una ofensiva que apenas bateó .227 (de 66-15) con un OPS de .534 en los dos juegos de la serie.

Con información de : Lider en Deportes