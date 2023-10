“Competition en el Miss Universo representando a EEUU, pero también a Venezuela en mi corazón” (Video)

Noelia Voigt, la actual Miss Estados Unidos 2023, se siente muy orgullosa de tener sangre venezolana. Durante una entrevista con Telemundo, expresó su deseo de competir en el Miss Universo representando a Estados Unidos y también a Venezuela en su corazón, a pesar de llevar la banda de EEUU. Noelia también mencionó que su mamá y muchos de sus familiares son migrantes de Venezuela, lo cual considera muy importante porque hay mucha gente que busca una vida mejor y siente la responsabilidad de ayudarlos a venir a Estados Unidos.

Por otro lado, la madre de Noelia Voigt, Jacqueline Voigt, mencionó la posibilidad de visitar Venezuela próximamente. Jacqueline reveló que Noelia siempre quiso participar en concursos de belleza desde niña, aunque su familia no apoyaba esta idea. Sin embargo, decidió respaldarla al ver el trabajo que la Organización Miss USA realiza con la comunidad y al notar la pasión de su hija. Además, destacó que Noelia siempre ha afirmado con orgullo sus raíces venezolanas y no tiene intención de negarlas.

Jacqueline también compartió que la preparación no ha sido fácil y que hubo personas que inicialmente no creyeron en el potencial de Noelia, pero ahora se arrepienten. Agradeció a la dueña del Miss USA y los jueces que confiaron en su hija. Asimismo, mencionó a Giselle Reyes, quien formó parte del equipo de trabajo de Noelia y le brindó consejos y enseñó pasarela, elevando su desempeño. Jacqueline reveló que Noelia le aseguró que ganarían el Miss USA, pero que eso no detendría sus metas y el próximo objetivo es el Miss Universo. Además, mencionó que Noelia desea conocer a la Miss Venezuela y no descarta la posibilidad de visitar el país en el futuro, aunque dependerá de su tiempo de preparación para el certamen.

En resumen, Noelia Voigt, la actual Miss Estados Unidos 2023, se siente orgullosa de sus raíces venezolanas y desea representar a ambos países en el Miss Universo. Su madre, Jacqueline Voigt, ha estado apoyándola a pesar de las dificultades y confía en el potencial de su hija. Noelia ha demostrado determinación y está dispuesta a conectar con sus raíces venezolanas, incluso considerando la posibilidad de visitar Venezuela en el futuro.

Con información de : Noticias al dia y a la hora