Control Ciudadano exige que las unidades de paz no estén armadas

La ONG Control Ciudadano ha exigido al gobierno de Nicolás Maduro que las unidades de paz anunciadas por el mandatario no estén armadas. En un comunicado, la presidenta de la organización, Rocío San Miguel, advirtió que en el pasado estas organizaciones han sido utilizadas para atacar a la población. San Miguel también hizo hincapié en que estas unidades no deben ser utilizadas para cometer crímenes contra la población. La plataforma unitaria democrática de la oposición también ha demandado que se establezcan claramente los parámetros de funcionamiento de estas unidades y se respete la Constitución. Maduro ha designado a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, como coordinador de estas unidades. Aunque aún no está claro cuál será el papel exacto de estas organizaciones, Cabello ha anunciado que se integrarán con organizaciones de la Milicia y habrá una en cada una de las 46 mil comunidades del país.

Con información de : Efecto Cocuyo