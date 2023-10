El pago que Caso Cerrado ofrece a los actores que dramatizan en su programa.

El programa Caso Cerrado, conducido por la doctora Ana María Polo, se ha convertido en uno de los favoritos de la televisión hispana, ya sea real o falso. Aunque presenta casos reales, se utiliza actores en su representación. Siempre ha habido dudas sobre cuánto cobran estos profesionales del arte.

Rafael Pedroza, actor colombiano que ha participado en exitosas series como Pablo Escobar, el patrón del mal, Sin senos no hay paraíso, El secretario y Oye bonita, entre otras, reveló que reciben alrededor de 400 dólares, además de otros pagos.

“Además de eso, me pagaron los billetes de avión, obviamente desde Colombia hasta Miami. Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje…”, expresó Pedroza en un video publicado en su cuenta de TikTok.

También afirmó que la mayoría de los casos son reales, pero los protagonistas no se atreven a exponer su historia, por lo que se contratan actores.

“Mucha gente me dice ‘no, ya no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira’. Otra gente me pregunta por qué, como actor, me presto para hacer algo así. Es que yo soy actor, vivo de eso”, concluyó Pedroza.

Con información de : Noticias al dia y a la hora