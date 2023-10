Liliana Morillo se enemistó con la familia de El Puma

El conflicto entre José Luis Rodríguez “El Puma” y sus hijas Liliana y Lilibet Morillo parece no tener fin. Recientemente, la hija mayor Liliana fue invitada especial en el programa “Se Pone Caliente” de Evtv, donde habló de sus proyectos personales y también abordó el tema de su relación con su famoso padre.

En la conversación con los periodistas Osman Aray y Ana Cecilia Leal, Morillo reveló que está muy feliz de ser la telonera oficial de su legendaria madre en un show titulado “Íntimo de Lila Morillo con mariachis”, que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de septiembre en la ciudad de Miami.

“Soy la telonera de Lila Morillo el 29, me voy a dar ese tupe y ese orgullo de abrirle el show a nuestro coco mayor. Tengo días sin dormir, ya que no quiero presentar a Lila de manera cotidiana o como siempre lo hemos hecho y le pedí a Dios que me diera una buena idea y ya la tengo”, indicó la participante de la tercera temporada del reality “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

En la conversación, Aray no perdió la oportunidad de preguntarle sobre las heridas del alma y su relación actual con su padre, después de años de conflictos y problemas.

“Voy a hablar sin pelos en la lengua. Hay que dejar a Dios ser Dios en muchas situaciones, pero tenemos que sanar nosotros, pasar la página y movernos hacia adelante. No somos las únicas en el mundo en esta situación. Yo tengo un Dios todo poderoso y de milagros dejo todo ahí”, afirmó Morillo con un tono muy fuerte.

Además, con la franqueza y carácter que la ha caracterizado desde el comienzo de su carrera artística, Morillo reveló lo que realmente le molesta de toda la situación.

“Me duele profundamente, y es la verdad carajo, cuando veo al Puma equivocarse una y otra vez en los medios de comunicación, la gente le brinca encima y digo Dios mío, no hay nadie que te ame y te diga que cierres el pico o que cambies de léxico”, aseveró.

También expresó su preocupación por la salud de Rodríguez. “En estos días, mi mamá me mandó la información de que el Puma está en México, se sintió mal y le dio un tembleque, y yo decía Dios mío, no tengo a nadie a quién llamar para preguntar por su salud”.

Finalmente, dejó claro que no le importa ni le interesa escuchar el nombre de Carolina Pérez, esposa de su padre desde hace muchos años y madre de su hermana menor Génesis Rodríguez.

