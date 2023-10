Motociclista dispara contra local en Estación Central

En Estación Central, región Metropolitana, un motociclista armado disparó contra un local comercial en la madrugada de este jueves.

El dueño del establecimiento, de nacionalidad peruana, aseguró haber recibido una carta amenazante de “El Tren” hace algunas semanas, pero no la denunció para restarle importancia.

Lee tambien: Rosales no descarta la posibilidad de ser candidato presidencial en el año 2024

Según los registros audiovisuales del dueño del local, el motociclista solitario llegó alrededor de las 03:25 y disparó en 12 oportunidades con un arma calibre 9 mm.

El hecho ocurrió en la calle Toro Mazotte, a pocas cuadras de una Comisaría de Carabineros y de la Alameda.

El afectado declaró a Contigo en la mañana, de Chilevisión: “Para mí es chocante llegar y encontrarse con la cantidad de disparos.

Uno teme mucho (…) Eso también me sorprende, no tengo nada con nadie, ninguna riña. Nada. No tengo explicación de por qué al local mío”.

En el marco de diligencias investigativas, detectives de #Cerrillos realizaron un procedimiento de control de identidad en Estación Central, donde detuvieron a dos sujetos que se encontraban dentro de un vehículo en el cual habrían intentado darse a la fuga. En el automóvil se… pic.twitter.com/QhjQzfauIr — PDI Chile (@PDI_CHILE) October 5, 2023

El dueño del local también entregó información relevante para la identificación del atacante:

“Hace más de un mes me llegó una carta de extorsión. Yo tampoco le di importancia. La carta decía que me comunicara a un número, decían que eran del Tren. Yo desentendí eso”.

La carta decía: “Comunícate a la brevedad a este número. Atentamente, El Tren”.

La carta fue recibida por una comerciante de empanadas que trabaja en el lugar y que había sido abordada violentamente por otro motociclista.

La víctima aseguró que no denunció el hecho para no darle importancia a la amenaza presuntamente extorsiva.

Carabineros trabajan en el lugar para investigar el caso. En los últimos meses, ciudadanos de nacionalidad peruana han sido objeto de amenazas extorsivas.

Se desconoce la coincidencia de estos ataques, pero cabe recordar un intento de incendio en un minimarket en el barrio Matta Sur.